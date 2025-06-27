https://ria.ru/20250627/armeniya-2025762462.html
Верующие и священники не позволяют архиепископу выйти к правоохранителям
Верующие и священники не позволяют архиепископу выйти к правоохранителям - РИА Новости, 27.06.2025
Верующие и священники не позволяют архиепископу выйти к правоохранителям
Верующие и священники закрыли ворота в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине и не позволяют ему и главе Ширакской епархии Армянской... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:26:00+03:00
2025-06-27T11:26:00+03:00
2025-06-27T11:27:00+03:00
религия
армения
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Верующие и священники закрыли ворота в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II в Эчмиадзине и не позволяют ему и главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископу Микаэлу Аджапахяну выйти к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Sputnik Армения.Ранее в пятницу сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между силовиками и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, поскольку, по его словам, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отмечается, что прихожане у ворот резиденции в Эчмиадзине читают молитву "Отче наш", пока силовики пытаются забрать архиепископа Аджапаняна.Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html
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Верующие закрывают выход из резиденции к правоохранителям главе ААЦ
Верующие и группа священников закрывают ворота и не позволяют архиепископу и главе Армянской апостольской церкви выйти из резиденции к правоохранителям, передает Sputnik Армения.
2025-06-27T11:26
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PT1M09S
РИА Новости
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армения, армянская апостольская церковь
Религия, Армения, Армянская апостольская церковь
Верующие и священники не позволяют архиепископу выйти к правоохранителям
Верующие закрыли ворота и не дают выйти архиепископу Аджапахяна к силовикам