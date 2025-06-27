Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса
Симоньян возмутилась действиями СНБ Армении в резиденции католикоса всех армян
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями Службы нацбезопасности Армении в резиденции католикоса всех армян.
Сотрудники СНБ Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
"Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы - как это уже случалось в нашей истории?" - написала она в Telegram-канале.
Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
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