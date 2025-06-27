https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса

Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса - РИА Новости, 27.06.2025

Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями Службы нацбезопасности Армении в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:09:00+03:00

2025-06-27T11:09:00+03:00

2025-06-27T13:12:00+03:00

религия

армения

турция

маргарита симоньян

никол пашинян

гарегин ii

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями Службы нацбезопасности Армении в резиденции католикоса всех армян.Сотрудники СНБ Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве"."Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы - как это уже случалось в нашей истории?" - написала она в Telegram-канале.Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, турция, маргарита симоньян, никол пашинян, гарегин ii, преследование карапетяна в армении