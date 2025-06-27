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Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
11:09 27.06.2025 (обновлено: 13:12 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса - РИА Новости, 27.06.2025
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями Службы нацбезопасности Армении в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:09:00+03:00
2025-06-27T13:12:00+03:00
религия
армения
турция
маргарита симоньян
никол пашинян
гарегин ii
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями Службы нацбезопасности Армении в резиденции католикоса всех армян.Сотрудники СНБ Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве"."Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы - как это уже случалось в нашей истории?" - написала она в Telegram-канале.Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
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армения, турция, маргарита симоньян, никол пашинян, гарегин ii, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Турция, Маргарита Симоньян, Никол Пашинян, Гарегин II, Преследование Карапетяна в Армении
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса

Симоньян возмутилась действиями СНБ Армении в резиденции католикоса всех армян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями Службы нацбезопасности Армении в резиденции католикоса всех армян.
Сотрудники СНБ Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
"Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы - как это уже случалось в нашей истории?" - написала она в Telegram-канале.
Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Симоньян выступила с предупреждением для Армении
10 апреля, 20:40
 
РелигияАрменияТурцияМаргарита СимоньянНикол ПашинянГарегин IIПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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