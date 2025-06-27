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Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
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Религия
 
11:05 27.06.2025 (обновлено: 12:17 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757215.html
Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна
Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна
Католикос всех армян Гарегин II, комментируя задержание архиепископа Микаела Аджапахяна, пообещал приложить все усилия ради торжества справедливости и принять... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:05:00+03:00
2025-06-27T12:17:00+03:00
религия
армения
гарегин ii
католикос всех армян гарегин второй
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
никол пашинян
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II, комментируя задержание архиепископа Микаела Аджапахяна, пообещал приложить все усилия ради торжества справедливости и принять решение о дальнейших действиях.Он отметил, что в резиденции проходило собрание священников по поводу задержания."Владыка сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости", - сказал Гарегин II перед собравшимся, его слова приводит Sputnik Армения.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html
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Религия, Армения, Гарегин II, Католикос всех армян Гарегин Второй, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Самвел Карапетян
Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна

Гарегин II пообещал приложить все усилия в ситуации с архиепископом Аджапахяном

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II, комментируя задержание архиепископа Микаела Аджапахяна, пообещал приложить все усилия ради торжества справедливости и принять решение о дальнейших действиях.
Он отметил, что в резиденции проходило собрание священников по поводу задержания.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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11:09
"Владыка сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости", - сказал Гарегин II перед собравшимся, его слова приводит Sputnik Армения.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияАрменияГарегин IIКатоликос всех армян Гарегин ВторойПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковьНикол ПашинянСамвел Карапетян
 
 
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