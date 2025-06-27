https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757215.html

Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна

Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025

Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна

Католикос всех армян Гарегин II, комментируя задержание архиепископа Микаела Аджапахяна, пообещал приложить все усилия ради торжества справедливости и принять... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:05:00+03:00

2025-06-27T11:05:00+03:00

2025-06-27T12:17:00+03:00

религия

армения

гарегин ii

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армянская апостольская церковь

никол пашинян

самвел карапетян

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II, комментируя задержание архиепископа Микаела Аджапахяна, пообещал приложить все усилия ради торжества справедливости и принять решение о дальнейших действиях.Он отметил, что в резиденции проходило собрание священников по поводу задержания."Владыка сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости", - сказал Гарегин II перед собравшимся, его слова приводит Sputnik Армения.Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025757911.html

https://ria.ru/20250625/padenie-2025394574.html

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Ольга Фомченкова

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