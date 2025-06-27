Католикос всех армян прокомментировал задержание архиепископа Аджапахяна
Гарегин II пообещал приложить все усилия в ситуации с архиепископом Аджапахяном
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II, комментируя задержание архиепископа Микаела Аджапахяна, пообещал приложить все усилия ради торжества справедливости и принять решение о дальнейших действиях.
Он отметил, что в резиденции проходило собрание священников по поводу задержания.
"Владыка сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости", - сказал Гарегин II перед собравшимся, его слова приводит Sputnik Армения.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.