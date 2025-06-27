https://ria.ru/20250627/armeniya-2025750864.html

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка - РИА Новости, 27.06.2025

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка

В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:48:00+03:00

2025-06-27T10:48:00+03:00

2025-06-27T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, передает Sputnik Армения.В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Священники не позволили силовикам сделать это.Аджапахян вышел к правоохранителям во избежание столкновений и заявил, что готов проследовать за ними. По его словам, он не представляет угрозы для Армении."Главная угроза сидит в правительстве", — отметил архиепископ.Он назвал происходящее беззаконием. Некоторые священники и верующие закрывают ворота и не позволяют архиепископу и главе ААЦ выйти из резиденции к правоохранителям. Католикос Гарегин II пытается успокоить собравшихся."Мы приложим все усилия ради торжества справедливости", — сказал он.Вскоре во дворе резиденции вновь началась потасовка. Священнослужители окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывезти архиепископа Микаела.Позже к резиденции подошли новые силы СНБ. Несколько спецназовцев сумели пробраться на территорию через окно сторожевого пункта у одного из запасных входов.Архиепископу Аджапахяну стало плохо, сообщил Telegram-канал "Национальный фронт".Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ утверждает, что власти отправили в Эчмиадзин как минимум четыре спецподразделения:Позже армянский СК возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями СНБ в резиденции католикоса всех армян."Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?" — написала она в Telegram-канале.Также полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, там проходили обыски. Около епархии собрались верующие для поддержки священнослужителей, преследуемых властями.Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия.Заявления защиты:Пашинян против ААЦТакже МВД Армении 17 июня сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

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Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции Католикоса Потасовка между полицейскими и священниками возникла в резиденции Католикоса всех армян, Гарегин II сам вышел к силовикам, передает Sputnik Армения 2025-06-27T10:48 true PT0M59S

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