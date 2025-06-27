https://ria.ru/20250627/armeniya-2025750864.html
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка - РИА Новости, 27.06.2025
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:48:00+03:00
2025-06-27T10:48:00+03:00
2025-06-27T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, передает Sputnik Армения.В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Священники не позволили силовикам сделать это.Аджапахян вышел к правоохранителям во избежание столкновений и заявил, что готов проследовать за ними. По его словам, он не представляет угрозы для Армении."Главная угроза сидит в правительстве", — отметил архиепископ.Он назвал происходящее беззаконием. Некоторые священники и верующие закрывают ворота и не позволяют архиепископу и главе ААЦ выйти из резиденции к правоохранителям. Католикос Гарегин II пытается успокоить собравшихся."Мы приложим все усилия ради торжества справедливости", — сказал он.Вскоре во дворе резиденции вновь началась потасовка. Священнослужители окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывезти архиепископа Микаела.Позже к резиденции подошли новые силы СНБ. Несколько спецназовцев сумели пробраться на территорию через окно сторожевого пункта у одного из запасных входов.Архиепископу Аджапахяну стало плохо, сообщил Telegram-канал "Национальный фронт".Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ утверждает, что власти отправили в Эчмиадзин как минимум четыре спецподразделения:Позже армянский СК возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями СНБ в резиденции католикоса всех армян."Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?" — написала она в Telegram-канале.Также полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, там проходили обыски. Около епархии собрались верующие для поддержки священнослужителей, преследуемых властями.Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия.Заявления защиты:Пашинян против ААЦТакже МВД Армении 17 июня сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html
https://ria.ru/20250621/armeniya-2024537458.html
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Потасовка между полицейскими и священниками у резиденции Католикоса
Потасовка между полицейскими и священниками возникла в резиденции Католикоса всех армян, Гарегин II сам вышел к силовикам, передает Sputnik Армения
2025-06-27T10:48
true
PT0M59S
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса.
2025-06-27T10:48
true
PT0M58S
Верующие закрывают выход из резиденции к правоохранителям главе ААЦ
Верующие и группа священников закрывают ворота и не позволяют архиепископу и главе Армянской апостольской церкви выйти из резиденции к правоохранителям, передает Sputnik Армения.
2025-06-27T10:48
true
PT1M09S
Обстановка у резиденции католикоса всех армян
Cиловики покинули территорию у резиденции католикоса всех армян, верующие пока не расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-27T10:48
true
PT0M10S
Спецназ СНБ на территории Первопрестольного Эчмиадзина
Спецназ СНБ все же взломал окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Первопрестольный Эчмиадзин, и по очереди силовики проникают на территорию.
2025-06-27T10:48
true
PT0M52S
Обстановка у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
Ситуация у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ, где силовики в эти минуты проводят следственные действия.
2025-06-27T10:48
true
PT0M23S
Задержание мужчины у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
Задержание мужчины у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
2025-06-27T10:48
true
PT0M12S
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Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
2025-06-27T10:48
true
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в мире, армения, sputnik армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, азербайджан
В мире, Армения, Sputnik Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Азербайджан
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка с участием полиции
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
В резиденции католикоса всех армян произошла потасовка между полицейскими и священниками, передает Sputnik Армения
.
В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Священники не позволили силовикам сделать это.
Аджапахян вышел к правоохранителям во избежание столкновений и заявил, что готов проследовать за ними. По его словам, он не представляет угрозы для Армении.
"Главная угроза сидит в правительстве", — отметил архиепископ.
Он назвал происходящее беззаконием. Некоторые священники и верующие закрывают ворота и не позволяют архиепископу и главе ААЦ выйти из резиденции к правоохранителям. Католикос Гарегин II пытается успокоить собравшихся.
«
"Мы приложим все усилия ради торжества справедливости", — сказал он.
Вскоре во дворе резиденции вновь началась потасовка. Священнослужители окружили машину СНБ, чтобы не позволить вывезти архиепископа Микаела.
Позже к резиденции подошли новые силы СНБ. Несколько спецназовцев сумели пробраться на территорию через окно сторожевого пункта у одного из запасных входов.
Архиепископу Аджапахяну стало плохо, сообщил Telegram-канал "Национальный фронт".
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ утверждает, что власти отправили в Эчмиадзин как минимум четыре спецподразделения:
- отряд спецназначения Управления СНБ;
- полицейский спецназ "Черные пантеры";
- батальон специального назначения полиции (красные береты);
- спецроту полицейских войск (черные береты).
Позже армянский СК возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
Против Микаела Аджапахяна возбуждено уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась действиями СНБ в резиденции католикоса всех армян.
"Вернувшись из Турции, эфенди пашинян проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы — как это уже случалось в нашей истории?" — написала она в Telegram-канале.
Также полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри, там проходили обыски. Около епархии собрались верующие для поддержки священнослужителей, преследуемых властями.
Силовики задержали мужчину. Как рассказали Sputnik Армения очевидцы, он вел себя спокойно, задавал вопросы, но вскоре его увезли. Предположительно, он снимал действия силовиков.
В СК Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии проходят следственные действия.
- по словам адвоката Ары Зограбяна, есть решение о задержании Аджапахяна;
- владыке предписано явиться в СК, после чего в суд будет подано ходатайство об аресте;
- поводом для дела стало интервью в феврале прошлого года;
- по версии следствия, в нем прозвучали призывы к захвату власти и свержению конституционного строя;
- юрист считает, что уголовное дело вписывается в логику антицерковной кампании Еревана.
- В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призывал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
- В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
- Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
- Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
- В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение в подготовке терактов и захвата власти.
- Владыку и 15 его сторонников арестовали.
- Адвокат Галстаняна назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
Также МВД Армении 17 июня сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна
.
- Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти и арестовали на два месяца.