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Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей - РИА Новости, 27.06.2025
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18:27 27.06.2025 (обновлено: 19:02 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/armenija-2025915577.html
Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей
Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей - РИА Новости, 27.06.2025
Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей
Армянские силовики задержали группу людей около здания Следственного комитета страны, куда прибыл архиепископ Микаэл Аджапахян, сообщила пресс-служба МВД... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:27:00+03:00
2025-06-27T19:02:00+03:00
армения
россия
микаел аджапахян (архиепископ)
никол пашинян
самвел карапетян
следственный комитет россии (ск рф)
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преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Армянские силовики задержали группу людей около здания Следственного комитета страны, куда прибыл архиепископ Микаэл Аджапахян, сообщила пресс-служба МВД республики. &quot;Близ здания Следственного комитета была задержана группа граждан и доставлена в отделения полиции&quot;, — отметили в ведомстве.Пашинян против ААЦ
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Архиепископ Аджапахян направляется в СК Армении
Архиепископ Аджапахян сел в машину, после того как прошел 4-5 километров пешком. Сейчас он направляется в Следком Армении.
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Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса
Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса.
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армения, россия, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, самвел карапетян, следственный комитет россии (ск рф), facebook, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Микаел Аджапахян (архиепископ), Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Следственный комитет России (СК РФ), Facebook, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей

МВД: около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ Аджапахян, задержали людей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Армянские силовики задержали группу людей около здания Следственного комитета страны, куда прибыл архиепископ Микаэл Аджапахян, сообщила пресс-служба МВД республики.
«

"Близ здания Следственного комитета была задержана группа граждан и доставлена в отделения полиции", — отметили в ведомстве.

Против Микаэла Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.

  • В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
  • Они планировали задержать главу Ширакской епархии ААЦ Аджапахяна.
  • Священники не позволили силовикам сделать это.
  • На территории обители началась потасовка.
  • Спустя время силовики покинули резиденцию католикоса.
  • СК Армении возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
  • Аджапахян попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, но собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать.
  • Позже архиепископ вышел из резиденции, сел в машину и направился в столицу.
  • Также утром прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.

Пашинян против ААЦ

  • В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
  • В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
  • Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
  • Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
  • В конце мая этого года Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В США раскритиковали слова Пашиняна о церкви на фоне ареста Карапетяна
21 июня, 05:55
  • Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение "Священная борьба" в подготовке терактов и захвата власти.
  • Галстаняна и 15 его сторонников арестовали.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Архиепископ Аджапахян заявил, что не ничего не боится
Вчера, 14:40
 
АрменияРоссияМикаел Аджапахян (архиепископ)Никол ПашинянСамвел КарапетянСледственный комитет России (СК РФ)FacebookПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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