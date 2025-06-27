https://ria.ru/20250627/armenija-2025915577.html

Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей

Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей - РИА Новости, 27.06.2025

Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей

Армянские силовики задержали группу людей около здания Следственного комитета страны, куда прибыл архиепископ Микаэл Аджапахян, сообщила пресс-служба МВД... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:27:00+03:00

2025-06-27T18:27:00+03:00

2025-06-27T19:02:00+03:00

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россия

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самвел карапетян

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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Армянские силовики задержали группу людей около здания Следственного комитета страны, куда прибыл архиепископ Микаэл Аджапахян, сообщила пресс-служба МВД республики. "Близ здания Следственного комитета была задержана группа граждан и доставлена в отделения полиции", — отметили в ведомстве.Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250621/ssha-2024439492.html

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армения

россия

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Архиепископ Аджапахян направляется в СК Армении Архиепископ Аджапахян сел в машину, после того как прошел 4-5 километров пешком. Сейчас он направляется в Следком Армении. 2025-06-27T18:27 true PT0M30S

Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса Стычки между силовиками и верующими около резиденции Католикоса. 2025-06-27T18:27 true PT0M58S

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