Около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ, задержали группу людей
МВД: около здания СК Армении, куда прибыл архиепископ Аджапахян, задержали людей
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян
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ЕРЕВАН, 27 июн — РИА Новости. Армянские силовики задержали группу людей около здания Следственного комитета страны, куда прибыл архиепископ Микаэл Аджапахян, сообщила пресс-служба МВД республики.
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"Близ здания Следственного комитета была задержана группа граждан и доставлена в отделения полиции", — отметили в ведомстве.
Против Микаэла Аджапахяна возбудили уголовное дело, его обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
- В пятницу в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках.
- Они планировали задержать главу Ширакской епархии ААЦ Аджапахяна.
- Священники не позволили силовикам сделать это.
- На территории обители началась потасовка.
- Спустя время силовики покинули резиденцию католикоса.
- СК Армении возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия".
- Аджапахян попытался уехать в СК на машине в сопровождении адвоката, но собравшиеся в Эчмиадзине верующие не позволили ему это сделать.
- Позже архиепископ вышел из резиденции, сел в машину и направился в столицу.
- Также утром прошли обыски в Ширакской епархии в Гюмри.
Пашинян против ААЦ
- В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
- В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
- Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
- Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
- В конце мая этого года Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики.
- Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение "Священная борьба" в подготовке терактов и захвата власти.
- Галстаняна и 15 его сторонников арестовали.
- Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.