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Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик - РИА Новости, 27.06.2025
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15:08 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/armenija-2025839723.html
Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик
Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик - РИА Новости, 27.06.2025
Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик
Обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом, для Еревана начинаются напряженные дни,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:08:00+03:00
2025-06-27T15:08:00+03:00
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом, для Еревана начинаются напряженные дни, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве". "На самом деле, вместо борьбы Пашиняна и (Самвела) Карапетяна ереванская бюрократия долгое время боролась с церковной администрацией и правительством. Верно, что церковь не является политической силой, но такие организации гражданского общества всегда имели прямые отношения с правительством, будь то позитивные или негативные. Церковь имеет право предупреждать правительство от имени общества, и такие предупреждения снижают социальную напряженность", - заявил аналитик. По его словам, арест архиепископа Баграта Галстаняна с обвинением в попытке государственного переворота показывает, что давление на оппозицию будет усиливаться. "Обещание Пашиняна большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом. К сожалению, для Еревана начинаются напряженные дни и процесс социальной дезинтеграции, и самым логичным шагом премьер-министра Пашиняна было бы снижение напряженности", - сказал Озер. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025762462.html
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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик

Озер: обещание Пашиняна о демократии оборачивается яростным репрессивным режимом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом, для Еревана начинаются напряженные дни, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Верующие закрывают выход из резиденции к правоохранителям главе ААЦ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Верующие и священники не позволяют архиепископу выйти к правоохранителям
Вчера, 11:26
"На самом деле, вместо борьбы Пашиняна и (Самвела) Карапетяна ереванская бюрократия долгое время боролась с церковной администрацией и правительством. Верно, что церковь не является политической силой, но такие организации гражданского общества всегда имели прямые отношения с правительством, будь то позитивные или негативные. Церковь имеет право предупреждать правительство от имени общества, и такие предупреждения снижают социальную напряженность", - заявил аналитик.
По его словам, арест архиепископа Баграта Галстаняна с обвинением в попытке государственного переворота показывает, что давление на оппозицию будет усиливаться.
"Обещание Пашиняна большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом. К сожалению, для Еревана начинаются напряженные дни и процесс социальной дезинтеграции, и самым логичным шагом премьер-министра Пашиняна было бы снижение напряженности", - сказал Озер.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* запрещена в РФ как экстремистская
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Архиепископу Аджапахяну стало плохо при задержании в резиденции Католикоса
Вчера, 12:00
 
АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянГарегин IIАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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