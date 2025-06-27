https://ria.ru/20250627/armenija-2025839723.html

Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик

Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик - РИА Новости, 27.06.2025

Обещание Пашиняна о демократии обернулось репрессиями, считает аналитик

Обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом, для Еревана начинаются напряженные дни,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:08:00+03:00

2025-06-27T15:08:00+03:00

2025-06-27T15:08:00+03:00

армения

ереван

россия

никол пашинян

самвел карапетян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Обещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом, для Еревана начинаются напряженные дни, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве". "На самом деле, вместо борьбы Пашиняна и (Самвела) Карапетяна ереванская бюрократия долгое время боролась с церковной администрацией и правительством. Верно, что церковь не является политической силой, но такие организации гражданского общества всегда имели прямые отношения с правительством, будь то позитивные или негативные. Церковь имеет право предупреждать правительство от имени общества, и такие предупреждения снижают социальную напряженность", - заявил аналитик. По его словам, арест архиепископа Баграта Галстаняна с обвинением в попытке государственного переворота показывает, что давление на оппозицию будет усиливаться. "Обещание Пашиняна большей демократии оборачивается яростным репрессивным режимом. К сожалению, для Еревана начинаются напряженные дни и процесс социальной дезинтеграции, и самым логичным шагом премьер-министра Пашиняна было бы снижение напряженности", - сказал Озер. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025762462.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025775014.html

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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении