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СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ, подтвердил адвокат - РИА Новости, 27.06.2025
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10:41 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/armenija-2025747767.html
СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ, подтвердил адвокат
СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ, подтвердил адвокат - РИА Новости, 27.06.2025
СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ, подтвердил адвокат
Следственный комитет Армении принял решение о задержании главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапахяна, сообщил адвокат... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:41:00+03:00
2025-06-27T10:41:00+03:00
армения
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении принял решение о задержании главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапахяна, сообщил адвокат церковного иерарха Ара Зограбян. Против Аджапахяна возбуждено уголовное дело, с утра в здании Ширакской епархии проводятся следственные действия. "Есть решение о задержании архиепископа Микаэла Аджапахяна", - сказал адвокат во дворе Святого Эчмиадзина в присутствии архиепископа и священнослужителей. По словам защитника, Аджапахяну предписано явиться в следственный комитет, после чего в суд будет подано ходатайство о его аресте. Адвокат уточнил, что дело касается заявлений, сделанных архиепископом в 2024 году, а также охарактеризовал его преследование со стороны властей как незаконное.
https://ria.ru/20250626/vlast-2025522268.html
https://ria.ru/20250625/arkhiepiskop-2025282708.html
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60
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Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
Адвокат Ара Зограбян сообщил о решении властей задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна
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армения, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире, следственный комитет россии (ск рф)
Армения, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Армении задержал главу Ширакской епархии ААЦ, подтвердил адвокат

Зограбян: СК Армении задержал архиепископа Аджапахяна

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении принял решение о задержании главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаела Аджапахяна, сообщил адвокат церковного иерарха Ара Зограбян.
Против Аджапахяна возбуждено уголовное дело, с утра в здании Ширакской епархии проводятся следственные действия.
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"Есть решение о задержании архиепископа Микаэла Аджапахяна", - сказал адвокат во дворе Святого Эчмиадзина в присутствии архиепископа и священнослужителей.
По словам защитника, Аджапахяну предписано явиться в следственный комитет, после чего в суд будет подано ходатайство о его аресте. Адвокат уточнил, что дело касается заявлений, сделанных архиепископом в 2024 году, а также охарактеризовал его преследование со стороны властей как незаконное.
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АрменияАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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