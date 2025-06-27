https://ria.ru/20250627/anokhin-2025939516.html
Анохин: Смоленская область активно участвует в работе Союзного государства
Анохин: Смоленская область активно участвует в работе Союзного государства - РИА Новости, 27.06.2025
Анохин: Смоленская область активно участвует в работе Союзного государства
Практические все совместные инициативы с Республикой Беларусь – Вахты Памяти, творческие фестивали и спортивные турниры, патриотические акции – посвящены теме... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:37:00+03:00
2025-06-27T20:37:00+03:00
2025-06-27T20:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Практические все совместные инициативы с Республикой Беларусь – Вахты Памяти, творческие фестивали и спортивные турниры, патриотические акции – посвящены теме гражданственности, уважения к нашей общей истории, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он принял участие в пленарной сессии "Молодежь России и Беларуси – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства" в рамках XII Форума регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде. Анохин напомнил, что для Смоленской области 2024 год стал насыщенным в рамках молодежной повестки Союзного государства. "Мы приняли у себя сразу несколько знаковых мероприятий – фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", первый Форум молодых историков России и Беларуси. В апреле в регионе прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, а также XIV заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству. Впереди – стратегическая сессия по разработке концепции молодежной политики Союзного государства", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Еще один масштабный проект, который будет способствовать развитию единого культурно-образовательного пространства для граждан двух стран – создание информационно-туристического центра. Губернатор отметил, что госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев особо выделили эту инициативу и подчеркнул, что центр должен быть основан на современных цифровых технологиях, где молодые люди будут участвовать в разработке турмаршрутов по Союзному государству. "Уверен, что опыт совместной работы смолян с белорусскими партнерами найдет отражение в разрабатываемой стратегии. Это станет нашим реальным вкладом в создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан и, как отметил наш президент, в формирование единой системы воспитания", - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250626/anokhin-2025664983.html
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василий анохин, смоленская область, россия, белоруссия, союзное государство
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Россия, Белоруссия, Союзное государство
Анохин: Смоленская область активно участвует в работе Союзного государства
Анохин принял участие в пленарной сессии Форума регионов России и Беларуси
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Практические все совместные инициативы с Республикой Беларусь – Вахты Памяти, творческие фестивали и спортивные турниры, патриотические акции – посвящены теме гражданственности, уважения к нашей общей истории, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он принял участие в пленарной сессии "Молодежь России и Беларуси – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства" в рамках XII Форума регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде.
Анохин напомнил, что для Смоленской области 2024 год стал насыщенным в рамках молодежной повестки Союзного государства.
"Мы приняли у себя сразу несколько знаковых мероприятий – фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", первый Форум молодых историков России и Беларуси. В апреле в регионе прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, а также XIV заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству. Впереди – стратегическая сессия по разработке концепции молодежной политики Союзного государства", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Еще один масштабный проект, который будет способствовать развитию единого культурно-образовательного пространства для граждан двух стран – создание информационно-туристического центра. Губернатор отметил, что госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев особо выделили эту инициативу и подчеркнул, что центр должен быть основан на современных цифровых технологиях, где молодые люди будут участвовать в разработке турмаршрутов по Союзному государству.
"Уверен, что опыт совместной работы смолян с белорусскими партнерами найдет отражение в разрабатываемой стратегии. Это станет нашим реальным вкладом в создание новых социальных, образовательных, экономических возможностей для молодых граждан и, как отметил наш президент, в формирование единой системы воспитания", - подчеркнул Анохин.