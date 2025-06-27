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При обстреле Алешек со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2025
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11:32 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/aleshki-2025764157.html
При обстреле Алешек со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Алешек со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 27.06.2025
При обстреле Алешек со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского артиллерийского обстрела города Алешки, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:32:00+03:00
2025-06-27T11:32:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 27 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского артиллерийского обстрела города Алешки, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "В результате обстрела Алешек один человек погиб и пострадало два человека", - сообщили в пресс-службе. Ранены женщина 1957 года рождения и мужчина 1998 года рождения. Они госпитализированы в местную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого и левого предплечья, осколочным ранением поясницы.
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024439885.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
При обстреле Алешек со стороны ВСУ погиб мирный житель

Сальдо: при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ГЕНИЧЕСК, 27 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое ранены в результате украинского артиллерийского обстрела города Алешки, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"В результате обстрела Алешек один человек погиб и пострадало два человека", - сообщили в пресс-службе.
Ранены женщина 1957 года рождения и мужчина 1998 года рождения. Они госпитализированы в местную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого и левого предплечья, осколочным ранением поясницы.
Штурмовые подразделения ВС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ, заявил Сальдо
21 июня, 06:08
 
Херсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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