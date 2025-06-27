https://ria.ru/20250627/aldan-2025848353.html

В "Яндексе" назвали причину отказа в рекламе фильма о бойце СВО

В "Яндексе" назвали причину отказа в рекламе фильма о бойце СВО - РИА Новости, 27.06.2025

В "Яндексе" назвали причину отказа в рекламе фильма о бойце СВО

Реклама фильма "Алдан" о бойце СВО из Якутии была ошибочно отклонена модератором "Яндекс Директа" во время проверки на соответствие требованиям к рекламными... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:36:00+03:00

2025-06-27T15:36:00+03:00

2025-06-27T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Реклама фильма "Алдан" о бойце СВО из Якутии была ошибочно отклонена модератором "Яндекс Директа" во время проверки на соответствие требованиям к рекламными материалам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Создатели фильма "Алдан" обратились в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить "Яндекс" из-за отказа в рекламе фильма, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости. Отмечалось, что ранее - на допремьерном этапе - "Яндекс Директ" допустил размещение рекламных материалов фильма, но после премьеры материалы с призывом посещать кинотеатры уже были отклонены по причине, что рекламу якобы сочли политической. "Все объявления в "Директе" проходят модерацию - проверку на соответствие требованиям к рекламным материалам. В результате такой проверки реклама была ошибочно отклонена модератором", - сказали в компании, объясняя причины отклонения рекламы фильма "Алдан". Также в компании уточнили, что сервис уже провел дополнительную перепроверку и исправил эту ошибку, допустив рекламу к показу. "При этом рекламодатель на тот момент принял решение не продолжать кампанию", - добавили в "Яндексе". Как указывают в обращении создатели фильма, картина "Алдан" основана на реальных событиях и повествует о добровольце из Якутии, который отправляется на СВО в поисках справедливости. Создатели также отмечают, что картина посвящена памяти российских военных корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга.

https://ria.ru/20241112/aldan-1983368330.html

https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, яндекс, республика саха (якутия), кино и сериалы