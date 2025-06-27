https://ria.ru/20250627/aldan-2025848353.html
В "Яндексе" назвали причину отказа в рекламе фильма о бойце СВО
В "Яндексе" назвали причину отказа в рекламе фильма о бойце СВО - РИА Новости, 27.06.2025
В "Яндексе" назвали причину отказа в рекламе фильма о бойце СВО
Реклама фильма "Алдан" о бойце СВО из Якутии была ошибочно отклонена модератором "Яндекс Директа" во время проверки на соответствие требованиям к рекламными... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:36:00+03:00
2025-06-27T15:36:00+03:00
2025-06-27T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Реклама фильма "Алдан" о бойце СВО из Якутии была ошибочно отклонена модератором "Яндекс Директа" во время проверки на соответствие требованиям к рекламными материалам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Создатели фильма "Алдан" обратились в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить "Яндекс" из-за отказа в рекламе фильма, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости. Отмечалось, что ранее - на допремьерном этапе - "Яндекс Директ" допустил размещение рекламных материалов фильма, но после премьеры материалы с призывом посещать кинотеатры уже были отклонены по причине, что рекламу якобы сочли политической. "Все объявления в "Директе" проходят модерацию - проверку на соответствие требованиям к рекламным материалам. В результате такой проверки реклама была ошибочно отклонена модератором", - сказали в компании, объясняя причины отклонения рекламы фильма "Алдан". Также в компании уточнили, что сервис уже провел дополнительную перепроверку и исправил эту ошибку, допустив рекламу к показу. "При этом рекламодатель на тот момент принял решение не продолжать кампанию", - добавили в "Яндексе". Как указывают в обращении создатели фильма, картина "Алдан" основана на реальных событиях и повествует о добровольце из Якутии, который отправляется на СВО в поисках справедливости. Создатели также отмечают, что картина посвящена памяти российских военных корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга.
https://ria.ru/20241112/aldan-1983368330.html
https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс, республика саха (якутия), кино и сериалы
Культура, Технологии, Яндекс, Республика Саха (Якутия), Кино и сериалы
В "Яндексе" назвали причину отказа в рекламе фильма о бойце СВО
Модератор "Яндекс Директа" ошибочно отклонил рекламу фильма "Алдан" о бойце СВО
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Реклама фильма "Алдан" о бойце СВО из Якутии была ошибочно отклонена модератором "Яндекс Директа" во время проверки на соответствие требованиям к рекламными материалам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Создатели фильма "Алдан" обратились в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить "Яндекс" из-за отказа в рекламе фильма, копии обращений есть в распоряжении РИА Новости. Отмечалось, что ранее - на допремьерном этапе - "Яндекс Директ" допустил размещение рекламных материалов фильма, но после премьеры материалы с призывом посещать кинотеатры уже были отклонены по причине, что рекламу якобы сочли политической.
"Все объявления в "Директе" проходят модерацию - проверку на соответствие требованиям к рекламным материалам. В результате такой проверки реклама была ошибочно отклонена модератором", - сказали в компании, объясняя причины отклонения рекламы фильма "Алдан".
Также в компании уточнили, что сервис уже провел дополнительную перепроверку и исправил эту ошибку, допустив рекламу к показу.
"При этом рекламодатель на тот момент принял решение не продолжать кампанию", - добавили в "Яндексе
".
Как указывают в обращении создатели фильма, картина "Алдан" основана на реальных событиях и повествует о добровольце из Якутии, который отправляется на СВО в поисках справедливости. Создатели также отмечают, что картина посвящена памяти российских военных корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга.