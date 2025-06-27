https://ria.ru/20250627/aeroport-2025710910.html
В аэропорту в Саратове сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту в Саратове сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 27.06.2025
В аэропорту в Саратове сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:21:00+03:00
2025-06-27T08:21:00+03:00
2025-06-27T08:27:00+03:00
саратов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Самары и Саратова. Позже ограничения в аэропорту Самары были сняты."В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250607/samolet-2021486296.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, самара
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Самара
В аэропорту в Саратове сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов