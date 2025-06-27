Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/aeroflot-2025826526.html
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля - РИА Новости, 27.06.2025
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля
Авиакомпания "Аэрофлот" после снятия ограничений планирует выполнить ближайший рейс из Москвы в Тегеран 4 июля, следует из сообщения компании. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:21:00+03:00
2025-06-27T14:21:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/30/1548913076_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_6019df2c327410ec90e914b16424e01d.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" после снятия ограничений планирует выполнить ближайший рейс из Москвы в Тегеран 4 июля, следует из сообщения компании. Росавиация ранее в пятницу отменила запрет на полеты для российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, выпущенный 13 июня, а затем продленный до 4 июля. "Аэрофлот" планирует возобновить выполнение рейсов из Москвы в Тегеран после снятия ограничений. Ближайший рейс по расписанию 4 июля", - сообщили в компании. Как следует из данных на сайте "Аэрофлота", рейсы планируются с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250618/moskva-2023717639.html
https://ria.ru/20250627/zapret--2025800393.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/30/1548913076_75:0:1782:1280_1920x0_80_0_0_d735f6bb0fb60f180b3bd581d9219412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля

"Аэрофлот" после снятия ограничений планирует выполнить рейс в Тегеран 4 июля

© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО «Аэрофлот»
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" после снятия ограничений планирует выполнить ближайший рейс из Москвы в Тегеран 4 июля, следует из сообщения компании.
Росавиация ранее в пятницу отменила запрет на полеты для российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, выпущенный 13 июня, а затем продленный до 4 июля.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Вылет рейса Etihad из Абу-Даби в Москву задержали на пять часов
18 июня, 22:54
"Аэрофлот" планирует возобновить выполнение рейсов из Москвы в Тегеран после снятия ограничений. Ближайший рейс по расписанию 4 июля", - сообщили в компании.
Как следует из данных на сайте "Аэрофлота", рейсы планируются с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
13:07
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала