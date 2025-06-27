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"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля - РИА Новости, 27.06.2025
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля
Авиакомпания "Аэрофлот" после снятия ограничений планирует выполнить ближайший рейс из Москвы в Тегеран 4 июля, следует из сообщения компании. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:21:00+03:00
2025-06-27T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" после снятия ограничений планирует выполнить ближайший рейс из Москвы в Тегеран 4 июля, следует из сообщения компании. Росавиация ранее в пятницу отменила запрет на полеты для российских компаний в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, выпущенный 13 июня, а затем продленный до 4 июля. "Аэрофлот" планирует возобновить выполнение рейсов из Москвы в Тегеран после снятия ограничений. Ближайший рейс по расписанию 4 июля", - сообщили в компании. Как следует из данных на сайте "Аэрофлота", рейсы планируются с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250618/moskva-2023717639.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля
"Аэрофлот" после снятия ограничений планирует выполнить рейс в Тегеран 4 июля