https://ria.ru/20250627/aeroflot-2025802514.html
"Аэрофлот" запустит новую услугу бронирования для многодетных семей
"Аэрофлот" запустит новую услугу бронирования для многодетных семей - РИА Новости, 27.06.2025
"Аэрофлот" запустит новую услугу бронирования для многодетных семей
"Аэрофлот" запустит услугу бронирования для многодетных семей с 1 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:17:00+03:00
2025-06-27T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" запустит услугу бронирования для многодетных семей с 1 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Так, если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, перевозка будет оформлена в едином бронировании. При этом на детей до 12 лет будут распространяться действующие скидки на внутренних и международных направлениях, а взрослым предложат специальный тариф. Реализация данной услуги позволит персонализировать работу с социальной категорией, предоставив многодетным семьям дополнительные возможности для совместных путешествий, отметили в пресс-службе перевозчика. Услуга не будет распространяться на "плоские" и субсидируемые государством тарифы. В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона. Ранее перевозчик заявил о возобновлении прямых регулярных полетов из Москвы в Самарканд. Рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов будет достигать семи раз в неделю. Полеты будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.
https://ria.ru/20250626/aeroflot-2025529690.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, самарканд, аэрофлот, airbus a320
Москва, Самарканд, Аэрофлот, Airbus A320
"Аэрофлот" запустит новую услугу бронирования для многодетных семей
С 1 июля многодетным семьям доступна новая услуга бронирования от "Аэрофлота"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" запустит услугу бронирования для многодетных семей с 1 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Так, если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, перевозка будет оформлена в едином бронировании. При этом на детей до 12 лет будут распространяться действующие скидки на внутренних и международных направлениях, а взрослым предложат специальный тариф.
Реализация данной услуги позволит персонализировать работу с социальной категорией, предоставив многодетным семьям дополнительные возможности для совместных путешествий, отметили в пресс-службе перевозчика.
Услуга не будет распространяться на "плоские" и субсидируемые государством тарифы.
В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
Ранее перевозчик заявил о возобновлении прямых регулярных полетов из Москвы в Самарканд. Рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов будет достигать семи раз в неделю. Полеты будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.