https://ria.ru/20250627/aeroflot-2025802514.html

"Аэрофлот" запустит новую услугу бронирования для многодетных семей

"Аэрофлот" запустит новую услугу бронирования для многодетных семей - РИА Новости, 27.06.2025

"Аэрофлот" запустит новую услугу бронирования для многодетных семей

"Аэрофлот" запустит услугу бронирования для многодетных семей с 1 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:17:00+03:00

2025-06-27T13:17:00+03:00

2025-06-27T13:17:00+03:00

москва

самарканд

аэрофлот

airbus a320

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" запустит услугу бронирования для многодетных семей с 1 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Так, если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, перевозка будет оформлена в едином бронировании. При этом на детей до 12 лет будут распространяться действующие скидки на внутренних и международных направлениях, а взрослым предложат специальный тариф. Реализация данной услуги позволит персонализировать работу с социальной категорией, предоставив многодетным семьям дополнительные возможности для совместных путешествий, отметили в пресс-службе перевозчика. Услуга не будет распространяться на "плоские" и субсидируемые государством тарифы. В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона. Ранее перевозчик заявил о возобновлении прямых регулярных полетов из Москвы в Самарканд. Рейсы стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю, а к началу октября частота полетов будет достигать семи раз в неделю. Полеты будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

https://ria.ru/20250626/aeroflot-2025529690.html

https://ria.ru/20250623/aeroflot-2024909173.html

москва

самарканд

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москва, самарканд, аэрофлот, airbus a320