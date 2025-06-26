New York Times назвала саммит НАТО зловещим знаком для Украины
NYT: саммит НАТО в Гааге стал очередным зловещим знаком для Украины
© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге стал очередным зловещим знаком для Украины, которая на этот раз не вошла список приоритетных тем, считает американская газета New York Times.
"Это (саммит НАТО - ред.) был очередной зловещий знак для Украины", - пишет издание, отмечая, что конфликт на Украине исчез из списка приоритетов саммита этого года, а Владимир Зеленский перестал находиться в центре внимания.
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Газета отмечает, что в этом году главной фигурой саммита стал президент США Дональд Трамп: как утверждает New York Times, все стремились угодить Трампу, включая Зеленского, который "даже надел черный пиджак".
"Украина? Что такое Украина?... Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - цитирует газета слова экс-советника в НАТО Майкла Джона Уилсона, который подчеркнул также, что даже выразившие солидарность с Киевом европейцы старались на саммите НАТО не обсуждать спорные моменты.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.