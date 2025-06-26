https://ria.ru/20250626/znak-2025549915.html

New York Times назвала саммит НАТО зловещим знаком для Украины

New York Times назвала саммит НАТО зловещим знаком для Украины - РИА Новости, 26.06.2025

New York Times назвала саммит НАТО зловещим знаком для Украины

Саммит НАТО в Гааге стал очередным зловещим знаком для Украины, которая на этот раз не вошла список приоритетных тем, считает американская газета New York... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:41:00+03:00

2025-06-26T13:41:00+03:00

2025-06-26T15:25:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

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педро санчес

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге стал очередным зловещим знаком для Украины, которая на этот раз не вошла список приоритетных тем, считает американская газета New York Times. "Это (саммит НАТО - ред.) был очередной зловещий знак для Украины", - пишет издание, отмечая, что конфликт на Украине исчез из списка приоритетов саммита этого года, а Владимир Зеленский перестал находиться в центре внимания. Газета отмечает, что в этом году главной фигурой саммита стал президент США Дональд Трамп: как утверждает New York Times, все стремились угодить Трампу, включая Зеленского, который "даже надел черный пиджак". "Украина? Что такое Украина?... Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше", - цитирует газета слова экс-советника в НАТО Майкла Джона Уилсона, который подчеркнул также, что даже выразившие солидарность с Киевом европейцы старались на саммите НАТО не обсуждать спорные моменты. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку. Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025220128.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025459421.html

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в мире, украина, сша, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, педро санчес, нато