https://ria.ru/20250626/zmeya-2025436600.html

Что делать, если укусила змея, а скорая далеко: инструкция от врача

Что делать, если укусила змея, а скорая далеко: инструкция от врача - РИА Новости, 26.06.2025

Что делать, если укусила змея, а скорая далеко: инструкция от врача

Летом увеличивается риск встречи со змеями на природе, и в случае укуса может возникнуть ситуация, когда помощь врачей оказывается недоступной. Врач поделился... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:56:00+03:00

2025-06-26T07:56:00+03:00

2025-06-26T07:56:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291536_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d230ac9d4b2a833e608e97e8f1721dab.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Летом увеличивается риск встречи со змеями на природе, и в случае укуса может возникнуть ситуация, когда помощь врачей оказывается недоступной. Врач поделился рекомендациями, что делать.Профилактика как главная защитаВ интервью изданию URA.ru врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков рассказал: основным способом избежать укусов змей является профилактика. Поскольку противоядие — единственное эффективное средство после укуса, а его получение может быть затруднительным, важно минимизировать вероятность контакта со змеями. Врач подчеркивает, что лучше предотвратить беду, чем потом справляться с последствиями, особенно для тех, кто проводит время на природе, работает в таких условиях или находится в местах, где сложно вызвать медицинскую помощь.Правила безопасностиЧтобы избежать укусов змей, следует соблюдать несколько простых правил. Во первых, будьте внимательны. Змеи часто прячутся в высокой траве и под камнями. Не стоит без необходимости заходить в такие места. Во вторых, используйте обувь с толстой подошвой и высокие ботинки. Это поможет защитить ноги от укусов. В третьих, избегайте резких движений. Если вы увидели змею, лучше всего тихо отступить и не пытаться напугать ее.Также не трогайте змей. Даже если змея кажется безобидной, лучше не рисковать и не пытаться ее поймать. Рекомендуется использовать палку. Проверяйте дорогу в густой траве с помощью палки, чтобы избежать неожиданной встречи со змеей. Крайне важно следить за детьми и животными. Дети и домашние питомцы более уязвимы к укусам и могут случайно потревожить змею. Фонарик в темноте может сильно помочь в дороге. Носите с собой фонарик во время прогулок в темное время суток, так как змеи активны не только днем.Для туристов и любителей активного отдыха, особенно тех, кто находится в удаленных местах, где помощь может быть недоступна, Волчков рекомендует иметь при себе антисептики, например, хлоргексидин или перекись водорода и перевязочные материалы. Противоядие в обычных аптеках найти практически невозможно. Однако наличие антисептиков и бинтов является необходимым минимумом для оказания первой помощи в случае укуса."Противоядие носят с собой разве что змееловы. В обычной аптеке его, скорее всего, не будет. Но антисептик и бинт — это минимум, что нужно иметь при себе", — отметил Волчков.Что делать в первые минуты после укуса змеиПри укусе змеи единственным эффективным лечением является введение противоядия. Яд змеи состоит в основном из белка, который может нейтрализовать только специальная сыворотка с антителами. Другие народные или домашние методы не помогают и не должны применяться.Первое правило при укусе — не паниковать и не бегать. По словам специалиста Павла Волчкова, сильный страх вызывает выброс адреналина, что приводит к более быстрому распространению яда по организму."Когда вас кусает змея, организм реагирует страхом. Чем выше адреналин и быстрее пульс — тем активнее токсин распространяется по телу. Нужно максимально быстро успокоиться и обездвижить пострадавшую конечность", — объяснил Волчков.Также категорически не рекомендуется накладывать жгут. Если есть возможность, рану нужно промыть, наложить повязку для предотвращения заражения и ждать врачей. Главная защита — это профилактика и внимательность, а не попытки самостоятельно справиться с последствиями.Время для противоядияЧем быстрее пациент получит противоядие, тем лучше прогноз. Оптимальное время для введения сыворотки — до часа, допустимое — до шести часов."После шести часов эффективность сыворотки резко снижается — токсин уже успевает нанести серьезный урон. В идеале ввести антитела в течение часа. От трех до шести часов — это уже не лучший сценарий, но еще возможно спасти ткани", — отметил Волчков. Врач подчеркнул, что самостоятельно сыворотку почти никто с собой не носит, но в больницах и на станциях скорой помощи противоядие есть."Позвоните в скорую, скажите, что укусила змея — вас отвезут в ближайший пункт, где есть сыворотка. Обычно система четко знает, куда везти таких пациентов", — добавил он.Как определить, ядовитая змея или нетВ большинстве случаев в России змеи не представляют смертельной угрозы, однако определить, ядовита ли змея, может быть сложно. "У ядовитых змей есть два характерных прокола от клыков, через которые впрыскивается яд. У неядовитых змей таких клыков нет, и следы больше напоминают царапины. Сам момент укуса часто незаметен. Пострадавший может почувствовать легкий укол, особенно если змея укусила через одежду. "Некоторые даже не понимают, была ли это змея или просто что-то задело кожу", — добавил врач.Почему одни укусы проходят легче, а другие — тяжелееПо словам специалиста Павла Волчкова, на последствия укуса змеи влияет объем яда, который змея ввела. "Если змея уже кого-то кусала до вас, яд мог частично выйти. А если укус был свежим и удачным — змея могла ввести всю накопленную дозу. Это влияет на силу отравления", — отметил он. Врач также подчеркнул, что движение, бег и паника усиливают распространение токсина. "Все зависит от вашего поведения: бегали ли вы, насколько активны были, какой у вас был пульс. Эти факторы могут усилить поражение", — добавил Волчков.Какие бывают змеиные яды и чем они опасныВ России наиболее распространены гадюки, чей яд имеет гемотоксичное действие, поражающее клетки и разрушительное для тканей. В то же время у других змей, например, у кобры, яд нейротоксичный, что влияет на работу нервной системы. "Гемотоксины вызывают отек, некроз и проблемы со свертываемостью крови. Нейротоксины могут нарушать иннервацию — при сильной дозе человек буквально перестает дышать, потому что не может контролировать диафрагму", — объяснил Волчков.Однако он отметил, что человек является слишком крупной мишенью для нейротоксина, поэтому эффект чаще всего ограничивается онемением. "На мелких животных яд действует за 5–10 минут, на человека — это зависит от дозы", — уточнил врач.Почему нельзя отсасывать яд при укусе змеиМногие до сих пор верят в миф о том, что яд можно отсосать из раны сразу после укуса. Однако инфекционист подчеркивает: это не только неэффективно, но и опасно. "Если бы все было так просто, это бы давно работало. Но посмотрите: пчелы, осы — вы же не пытаетесь отсасывать яд после их укуса. При укусе змеи яд впрыскивается глубоко под кожу через клыки и очень быстро распространяется. Вы не сможете его физически достать. Это просто бессмысленно", — пояснил специалист.Он добавил, что такие попытки могут только навредить, так как создается дополнительная травма вокруг раны, есть риск занести инфекцию, при наличии ран во рту существует риск отравления самого "спасателя"."Яд уже пошел по тканям, он не лежит в луже под кожей. Поэтому никаких прокусываний, ножей или отсасываний — это все пережитки прошлого и байки из фильмов", — подчеркивает Волчков.Какие последствия бывают от укуса гадюкиПо словам эксперта, летальные случаи от укуса гадюки в России — большая редкость. Однако последствия могут быть серьезными: от сильного отека до некроза тканей. "Это может проявляться как большое пятно с черной или фиолетовой кожей, иногда с полосами — это лимфодренажные пути. У детей раны заживают быстрее, у пожилых могут остаться рубцы и впадины", — рассказал Волчков.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия