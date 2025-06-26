https://ria.ru/20250626/zhurnalisty-2025669646.html

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов - РИА Новости, 26.06.2025

Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов

Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:36:00+03:00

2025-06-26T20:36:00+03:00

2025-06-26T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

мария захарова

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS. Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь. Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она добавила, что "профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев"."Желаем китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025670650.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, вооруженные силы украины, мария захарова