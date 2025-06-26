Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов
Захарова назвала атаку ВСУ на китайских журналистов террористическим нападением
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
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"В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS. Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь. Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Желаем китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Захарова.