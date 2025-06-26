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Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 26.06.2025 (обновлено: 20:44 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zhurnalisty-2025669646.html
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов - РИА Новости, 26.06.2025
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов
Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:36:00+03:00
2025-06-26T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
мария захарова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.&quot;В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS. Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь. Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО&quot;, - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она добавила, что "профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев"."Желаем китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025670650.html
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киев, вооруженные силы украины, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на китайских журналистов

Захарова назвала атаку ВСУ на китайских журналистов террористическим нападением

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
«

"В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. При этом он был одет в бронежилет с надписью PRESS. Сейчас корреспондент находится в больнице Курска, где ему оказывают помощь. Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что "профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев".
"Желаем китайскому корреспонденту скорейшего выздоровления!" - подчеркнула Захарова.
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии
Вчера, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныМария Захарова
 
 
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