https://ria.ru/20250626/zhurnalistka-2025684700.html

Французская журналистка прокомментировала арест Карапетяна

Французская журналистка прокомментировала арест Карапетяна - РИА Новости, 26.06.2025

Французская журналистка прокомментировала арест Карапетяна

Любые внешние силы на фоне притеснений властями Армянской апостольской церкви смогут воспользоваться ее ослаблением, чтобы подчинить себе страну, заявила РИА... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:08:00+03:00

2025-06-26T23:08:00+03:00

2025-06-26T23:08:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

facebook

ташир

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ПАРИЖ, 26 июн - РИА Новости. Любые внешние силы на фоне притеснений властями Армянской апостольской церкви смогут воспользоваться ее ослаблением, чтобы подчинить себе страну, заявила РИА Новости французская журналистка армянского происхождения Лара Стам, комментируя арест предпринимателя Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку церкви. "Нет армянина в мире, который не чувствовал бы привязанности к Армянской апостольской церкви и её католикосу... Существование Армении тесно связано с существованием Армянской апостольской церкви. Если церковь ослабнет, Армению и её территорию можно будет подчинить любым внешним силам", - сказала собеседник агентства. Стам считает, что действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна наносят ущерб армянской нации. По ее мнению, армянский народ не доверяет действующему премьер-министру, оппозиции в стране практически не существует. "Так называемые демократические режимы в действительности применяют тотальную цензуру и тоталитарные методы против любой оппозиции... Именно это мы наблюдаем: Пашинян пришёл к власти, декларируя борьбу с коррупцией, приверженность демократии и республиканским ценностям. Но сегодня он уничтожил всё это, закрыв любые возможности для выражения мнений, критики его политики или проявления недовольства", - сказала журналистка. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024403977.html

https://ria.ru/20250625/armenija-2025459988.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении