https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025676934.html

Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая

Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая - РИА Новости, 26.06.2025

Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая

Пострадавший при атаке дрона ВСУ в курском приграничье китайский корреспондент от госпитализации отказался, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:49:00+03:00

2025-06-26T21:49:00+03:00

2025-06-26T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

китай

вооруженные силы украины

александр хинштейн

курская область

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пострадавший при атаке дрона ВСУ в курском приграничье китайский корреспондент от госпитализации отказался, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."Китайский корреспондент Лу Юйгуан, получивший ранение в Кореневском районе, был обследован в областной больнице. К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн также напомнил, что в приграничье все еще неспокойно, врио губернатора порекомендовал воздержаться от поездок туда.

https://ria.ru/20250626/zhurnalisty-2025669646.html

китай

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, происшествия