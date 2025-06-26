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Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая - РИА Новости, 26.06.2025
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21:49 26.06.2025 (обновлено: 23:46 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025676934.html
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая - РИА Новости, 26.06.2025
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в курском приграничье китайский корреспондент от госпитализации отказался, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:49:00+03:00
2025-06-26T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
китай
вооруженные силы украины
александр хинштейн
курская область
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пострадавший при атаке дрона ВСУ в курском приграничье китайский корреспондент от госпитализации отказался, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.&quot;Китайский корреспондент Лу Юйгуан, получивший ранение в Кореневском районе, был обследован в областной больнице. К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки&quot;, - написал он в Telegram-канале.Хинштейн также напомнил, что в приграничье все еще неспокойно, врио губернатора порекомендовал воздержаться от поездок туда.
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китай, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Китай, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая

Хинштейн: раненный дроном ВСУ журналист из Китая отказался от госпитализации

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пострадавший при атаке дрона ВСУ в курском приграничье китайский корреспондент от госпитализации отказался, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
«

"Китайский корреспондент Лу Юйгуан, получивший ранение в Кореневском районе, был обследован в областной больнице. К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также напомнил, что в приграничье все еще неспокойно, врио губернатора порекомендовал воздержаться от поездок туда.
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Специальная военная операция на УкраинеКитайВооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнКурская областьПроисшествия
 
 
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