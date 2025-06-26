https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025676934.html
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая - РИА Новости, 26.06.2025
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая
Пострадавший при атаке дрона ВСУ в курском приграничье китайский корреспондент от госпитализации отказался, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:49:00+03:00
2025-06-26T21:49:00+03:00
2025-06-26T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
китай
вооруженные силы украины
александр хинштейн
курская область
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пострадавший при атаке дрона ВСУ в курском приграничье китайский корреспондент от госпитализации отказался, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже Хинштейн сообщал, что у корреспондента - черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."Китайский корреспондент Лу Юйгуан, получивший ранение в Кореневском районе, был обследован в областной больнице. К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки", - написал он в Telegram-канале.Хинштейн также напомнил, что в приграничье все еще неспокойно, врио губернатора порекомендовал воздержаться от поездок туда.
https://ria.ru/20250626/zhurnalisty-2025669646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, вооруженные силы украины, александр хинштейн, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Китай, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия
Хинштейн рассказал о травмах раненного дроном ВСУ журналиста из Китая
Хинштейн: раненный дроном ВСУ журналист из Китая отказался от госпитализации