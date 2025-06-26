https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025634187.html
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала - РИА Новости, 26.06.2025
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала
Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:13:00+03:00
2025-06-26T18:13:00+03:00
2025-06-26T20:54:00+03:00
курская область
китай
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025660955_71:0:2395:1307_1920x0_80_0_0_80f31a7cecb3afefda2cd4b78b99c1a4.jpg
КУРСК, 26 июн — РИА Новости. Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", — сказал собеседник агентства.Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, пострадавшим оказался 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области. В ближайшее время корреспондента доставят в Курскую областную больницу.Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО. По ее словам, эти действия представляют собой терроризм.Захарова также призвала профильные международные структуры, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку произошедшему.
https://ria.ru/20250606/zapad-2021219246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025660955_660:0:2403:1307_1920x0_80_0_0_9ec74e8cb57655cddd45d0471cbbcb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, китай, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Китай, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала
В Курской области при ударе БПЛА ранен репортер китайского телеканала Phoeniх
КУРСК, 26 июн — РИА Новости. Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, пострадавшим оказался 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.
В ближайшее время корреспондента доставят в Курскую областную больницу.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО. По ее словам, эти действия представляют собой терроризм.
Захарова также призвала профильные международные структуры, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку произошедшему.