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В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала - РИА Новости, 26.06.2025
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18:13 26.06.2025 (обновлено: 20:54 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025634187.html
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала - РИА Новости, 26.06.2025
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала
Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:13:00+03:00
2025-06-26T20:54:00+03:00
курская область
китай
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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КУРСК, 26 июн — РИА Новости. Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.&quot;Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, пострадавшим оказался 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области. В ближайшее время корреспондента доставят в Курскую областную больницу.Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО. По ее словам, эти действия представляют собой терроризм.Захарова также призвала профильные международные структуры, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку произошедшему.
https://ria.ru/20250606/zapad-2021219246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, китай, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Китай, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала

В Курской области при ударе БПЛА ранен репортер китайского телеканала Phoeniх

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
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КУРСК, 26 июн — РИА Новости. Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", — сказал собеседник агентства.

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Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, пострадавшим оказался 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.
В ближайшее время корреспондента доставят в Курскую областную больницу.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО. По ее словам, эти действия представляют собой терроризм.
Захарова также призвала профильные международные структуры, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку произошедшему.
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