https://ria.ru/20250626/zhurnalist-2025634187.html

В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала

В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала - РИА Новости, 26.06.2025

В Курской области при ударе БПЛА ранен корреспондент китайского телеканала

Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:13:00+03:00

2025-06-26T18:13:00+03:00

2025-06-26T20:54:00+03:00

курская область

китай

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КУРСК, 26 июн — РИА Новости. Корреспондент китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона во время подготовки репортажа о мирных жителях Курской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях в Курской области, которые подвергаются атакам БПЛА ВСУ, сам попал под такую атаку и получил ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", — сказал собеседник агентства.Как уточнил глава региона Александр Хинштейн, пострадавшим оказался 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничный район. При атаке он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области. В ближайшее время корреспондента доставят в Курскую областную больницу.Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО. По ее словам, эти действия представляют собой терроризм.Захарова также призвала профильные международные структуры, включая гендиректора ЮНЕСКО, верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку произошедшему.

https://ria.ru/20250606/zapad-2021219246.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, китай, вооруженные силы украины, в мире