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В аэропорту Улан-Удэ нашли яйца редкой птицы - РИА Новости, 26.06.2025
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Хорошие новости
 
13:13 26.06.2025 (обновлено: 13:14 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zhuravl-2025541802.html
В аэропорту Улан-Удэ нашли яйца редкой птицы
В аэропорту Улан-Удэ нашли яйца редкой птицы - РИА Новости, 26.06.2025
В аэропорту Улан-Удэ нашли яйца редкой птицы
Еще два яйца редкой птицы журавля-красавки были найдены в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ, их в ближайшее время передадут Московскому зоопарку, сообщила... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:13:00+03:00
2025-06-26T13:14:00+03:00
хорошие новости
улан-удэ
республика бурятия
светлана акулова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Еще два яйца редкой птицы журавля-красавки были найдены в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ, их в ближайшее время передадут Московскому зоопарку, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Мы спешим поделиться с вами важной новостью. В аэропорту "Байкал" (Улан-Удэ, Республика Бурятия) вновь произошло удивительное событие: сотрудники авиаузла обнаружили гнездо с двумя яйцами журавля-красавки — редкой птицы, занесённой в Красную книгу. К сожалению, пернатые выбрали для гнездования крайне опасное место - всего в 200 метрах от взлётной полосы. Это создаёт риски как для безопасности полётов, так и для самих птиц. После согласования с Росприроднадзором яйца были изъяты и в ближайшее время отправятся к нам, в Московский зоопарк", - рассказала Акулова. Она отметила, что орнитологи зоопарка обеспечат им идеальные условия для инкубации, а затем - для выращивания птенцов. "Это уже второй подобный случай за последние месяцы. В конце мая сотрудники аэропорта также нашли кладку журавля-красавки в опасной близости от самолётов. Тогда яйца были оперативно доставлены в наш Центр воспроизводства редких видов животных, где специалисты успешно провели инкубацию. В начале июня на свет появились два здоровых птенца, которые сейчас окружены заботой и вниманием. И теперь у них могут появиться "младшие братья", - напомнила Акулова.
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улан-удэ, республика бурятия, светлана акулова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В аэропорту Улан-Удэ нашли яйца редкой птицы

В аэропорту Улан-Удэ нашли еще два яйца редкой птицы журавля-красавки

© Денис МаликовЖуравль-красавка
Журавль-красавка - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Денис Маликов
Журавль-красавка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Еще два яйца редкой птицы журавля-красавки были найдены в аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ, их в ближайшее время передадут Московскому зоопарку, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
"Мы спешим поделиться с вами важной новостью. В аэропорту "Байкал" (Улан-Удэ, Республика Бурятия) вновь произошло удивительное событие: сотрудники авиаузла обнаружили гнездо с двумя яйцами журавля-красавки — редкой птицы, занесённой в Красную книгу. К сожалению, пернатые выбрали для гнездования крайне опасное место - всего в 200 метрах от взлётной полосы. Это создаёт риски как для безопасности полётов, так и для самих птиц. После согласования с Росприроднадзором яйца были изъяты и в ближайшее время отправятся к нам, в Московский зоопарк", - рассказала Акулова.
Она отметила, что орнитологи зоопарка обеспечат им идеальные условия для инкубации, а затем - для выращивания птенцов.
"Это уже второй подобный случай за последние месяцы. В конце мая сотрудники аэропорта также нашли кладку журавля-красавки в опасной близости от самолётов. Тогда яйца были оперативно доставлены в наш Центр воспроизводства редких видов животных, где специалисты успешно провели инкубацию. В начале июня на свет появились два здоровых птенца, которые сейчас окружены заботой и вниманием. И теперь у них могут появиться "младшие братья", - напомнила Акулова.
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Хорошие новостиУлан-УдэРеспублика БурятияСветлана АкуловаМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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