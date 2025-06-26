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В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера

В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера - РИА Новости, 26.06.2025

В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера

Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города. РИА Новости, 26.06.2025

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2025-06-26T10:42:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города. Речан в четверг должен прибыть с рабочим визитом в Оргеев, местные жители решили встретить его протестом, трансляцию с места событий ведет телеканал Canal 5. Горожане собрались у здания районного совета, с собой они принесли метлы и плакаты с призывами: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев против партии "Действие и солидарность". Они утверждают, что намерены "вымести" премьера из города. "Мы собрались здесь — все старые и верные, на баррикадах, ради нашей борьбы, которая продолжится до окончательной победы. Дорогие друзья, жители муниципия и района Оргеев, сегодня у нас "великая радость" — встречать премьер-министра Дорина Речана", - заявил журналистам представитель блока "Победа" Раду Бушилэ. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html

https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html

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"Долой Речана!" Жители Оргеева в Молдавии вышли на улицу с метлами Жители Оргеева в Молдавии вышли на улицу с метлами – так они встретили приехавшего премьера республики Дорина Речана. Как передает местное ТВ, таким способом собравшиеся намерены "вымести" главу кабмина из города. Протест прошел в связи с недовольством текущей политикой властей Молдавии. 2025-06-26T10:30 true PT0M26S

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец