В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера
Жители Оргеева в Молдавии вышли на протест с метлами, чтобы встретить Речана
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города.
Речан в четверг должен прибыть с рабочим визитом в Оргеев, местные жители решили встретить его протестом, трансляцию с места событий ведет телеканал Canal 5. Горожане собрались у здания районного совета, с собой они принесли метлы и плакаты с призывами: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев против партии "Действие и солидарность". Они утверждают, что намерены "вымести" премьера из города.
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"Мы собрались здесь — все старые и верные, на баррикадах, ради нашей борьбы, которая продолжится до окончательной победы. Дорогие друзья, жители муниципия и района Оргеев, сегодня у нас "великая радость" — встречать премьер-министра Дорина Речана", - заявил журналистам представитель блока "Победа" Раду Бушилэ.
Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.