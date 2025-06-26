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В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера - РИА Новости, 26.06.2025
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10:30 26.06.2025 (обновлено: 10:42 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zhiteli-2025507726.html
В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера
В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера - РИА Новости, 26.06.2025
В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера
Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:30:00+03:00
2025-06-26T10:42:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города. Речан в четверг должен прибыть с рабочим визитом в Оргеев, местные жители решили встретить его протестом, трансляцию с места событий ведет телеканал Canal 5. Горожане собрались у здания районного совета, с собой они принесли метлы и плакаты с призывами: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев против партии "Действие и солидарность". Они утверждают, что намерены "вымести" премьера из города. "Мы собрались здесь — все старые и верные, на баррикадах, ради нашей борьбы, которая продолжится до окончательной победы. Дорогие друзья, жители муниципия и района Оргеев, сегодня у нас "великая радость" — встречать премьер-министра Дорина Речана", - заявил журналистам представитель блока "Победа" Раду Бушилэ. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html
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"Долой Речана!" Жители Оргеева в Молдавии вышли на улицу с метлами
Жители Оргеева в Молдавии вышли на улицу с метлами – так они встретили приехавшего премьера республики Дорина Речана. Как передает местное ТВ, таким способом собравшиеся намерены "вымести" главу кабмина из города. Протест прошел в связи с недовольством текущей политикой властей Молдавии.
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Дорин Речан, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Молдавии жители вышли с метлами на протест против премьера

Жители Оргеева в Молдавии вышли на протест с метлами, чтобы встретить Речана

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Жители города Оргеев вышли на протест, чтобы встретить премьера Молдавии Дорина Речана, они принесли с собой метлы, чтобы "вымести" главу кабмина из города.
Речан в четверг должен прибыть с рабочим визитом в Оргеев, местные жители решили встретить его протестом, трансляцию с места событий ведет телеканал Canal 5. Горожане собрались у здания районного совета, с собой они принесли метлы и плакаты с призывами: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев против партии "Действие и солидарность". Они утверждают, что намерены "вымести" премьера из города.
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"Мы собрались здесь — все старые и верные, на баррикадах, ради нашей борьбы, которая продолжится до окончательной победы. Дорогие друзья, жители муниципия и района Оргеев, сегодня у нас "великая радость" — встречать премьер-министра Дорина Речана", - заявил журналистам представитель блока "Победа" Раду Бушилэ.
Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияДорин РечанЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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