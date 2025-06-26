https://ria.ru/20250626/zharikov-2025625644.html

Как жена и любовница отомстили советскому Алену Делону

Как жена и любовница отомстили советскому Алену Делону - РИА Новости, 26.06.2025

Как жена и любовница отомстили советскому Алену Делону

Он считал себя хозяином положения — тайно содержал вторую семью, воспитывал внебрачных детей и клялся в верности жене. Но когда любовница Евгения Жарикова,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:40:00+03:00

2025-06-26T19:40:00+03:00

2025-06-26T19:40:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Он считал себя хозяином положения — тайно содержал вторую семью, воспитывал внебрачных детей и клялся в верности жене. Но когда любовница Евгения Жарикова, Татьяна Секридова, узнала, что у него есть третья женщина, терпение лопнуло. Разгневанная, она позвонила Наталье Гвоздиковой и шокировала ее признанием: "Мы живем вместе 8 лет, у нас двое детей". Так началась война, в которой обе женщины, преданные одним мужчиной, заставили "советского сердцееда" отвечать за ложь.Самодовольный сердцеецЕвгений был настоящим сердцеедом, и сам не скрывал, как с юных лет влюблялся, а девчонки отвечали ему взаимностью. "Любовных историй было море! Свидания, страдания, девичьи слезы, измены, записки… Потом многие девочки, став взрослыми и выйдя замуж, сыновей своих называли Женьками", — вспоминал Жариков с самодовольной улыбкой.Во ВГИКе Евгений снова купался во внимании. Лариса Лужина рассказывала, что они всегда стояли в паре на танцах, ведь большинство мальчиков на курсе были низкого роста, и только Женя ей подходил по росту. "Не скрою, было приятно. Ведь Жарикова по праву считали самым красивым мальчиком на курсе. Мы его даже называли наш Ален Делон. Девушки за ним жуть как бегали!"Жариков женился рано, и, как он утверждал, без особой любви. Однако брак с фигуристкой Валентиной Зотовой продлился двенадцать лет. Евгений объяснял это тем, что часто пропадал на съемках, но Валентина с этим не соглашалась. Она говорила: "Потом Женя говорил, что не любил меня. А в тот момент у нас были нежные отношения".Однажды в Каневе Евгений привел Валентину к могиле Тараса Шевченко и торжественно спросил: "Выйдешь за меня?" Потом он повторил предложение перед всей съемочной группой. Отмечали это как помолвку. "Женя напился до чертиков и все спрашивал: "Родишь ребенка? Сколько у нас будет детей?"" — вспоминала Валентина.Зотова стала домохозяйкой, создавая уют для мужа. К сожалению, во время единственной беременности случился выкидыш, и детей у них не было. Евгений же продолжал сниматься и покорять сердца. Наталья Кустинская рассказывала, как на съемках фильма "Три плюс два" Валентина набросилась на нее с кулаками из-за ревности.Сам Жариков все отрицал: "Не было такого! Да и Кустинская мне никогда не нравилась: глупые дамы меня не возбуждают. Я не способен оценить женскую красоту, если к ней не прилагается интеллект. А с последним у Кустинской было крайне напряженно".Кустинская, в свою очередь, посмеивалась над влюбчивостью Жарикова:"Женя поражал трудолюбием. Никогда не хныкал, хотя снимали в тяжелых условиях, — вспоминала она. — Съемки начались в октябре, а в декабре закончились. Холод, вода, мы вставали в пять утра, как только поднималось солнце, а уходили с площадки, когда оно садилось. Тогда мы оба были несвободны. Его первая жена Валя постоянно на съемки приезжала, очень ревновала. Сама-то она страшненькая. Женя влюбился в меня, как мальчишка. Валя сильно нервничала по этому поводу, хотя мне он был совершенно не нужен. Мы просто мило общались. Честно говоря, внешне Женя мне никогда не нравился, и очень порядочным я его никогда не считала. Что сказать — влюбчивый мальчик!"У Жарикова были и интрижки с иностранками: болгарской актрисой Сильвией Рангеловой, немкой Ларисой Виккел, а также японкой Икедой Каеко, дочерью богатого фабриканта. Она заваливала актера письмами из Страны восходящего солнца, обещая, что ее отец-миллионер купит им роскошную квартиру, стоит лишь позвать. Однако вмешались сотрудники КГБ, вызвав Жарикова на ковер. Ему пришлось объяснять японке невозможность их отношений. Икеда, надо отдать ей должное, стойко пережила разрыв и прислала на память заколку для галстука с розовой жемчужиной и словами: "На память".Брак, который начался с сильной страстиСтрасть между Натальей Гвоздиковой и Евгением Жариковым вспыхнула на съемках многосерийного фильма "Рожденная революцией". Хотя актриса тогда была замужем."Я рано вышла замуж. За математика-кибернетика. Александр был совсем из другой среды, и общих знакомых у нас не было. Развелась с ним из-за Жени Жарикова, и после этого мы больше никогда не встречались. Знаю, что он эмигрировал за границу и сделал там хорошую научную карьеру", — делилась Наталья.До Натальи Гвоздиковой доходили слухи о похождениях ее супруга Евгения Жарикова, но она предпочитала не обращать на них внимания. Наталья верила, что Женя любит только ее и их обожаемого сына Федю, который родился через полтора года после свадьбы, в 1974 году. Кстати, перед свадьбой Евгений взял с нее обещание, что она родит ему как минимум троих малышей. Однако, когда на свет появился Федор, актриса сказала: "Дальше – сам!" Больше рожать Наталья не захотела, объясняя это тем, что дети помешают ее карьере. "Ну, у каждого свои приоритеты", — говорила она.Жариков же о своей жизни и отношениях говорил: "Чего только с нами, мужиками, не случается!"Ну хоть ты роди троихВ 1994 году Евгений познакомился с журналисткой Татьяной Секридовой. Она приехала на фестиваль "Созвездие", организатором которого был Жариков. Мероприятие проходило в форме речного круиза, что добавляло особую романтику их знакомству. Уже через несколько дней после начала романа Жариков спросил Татьяну: "А ты родишь мне ребенка?"Актер всегда мечтал о большой семье, как у его родителей — Евгений был шестым ребенком, самым младшим. Вернувшись в Москву, пара начала тайно встречаться."Мы очень подошли друг другу, темпераменты совпали", — откровенно объяснял Жариков. "Меня тянуло к Татьяне, как к женщине. Она была на 19 лет моложе, но опытная".Татьяна исполнила желание Евгения, родив ему сына и дочь с разницей в год и девять месяцев. Любовники даже ездили вместе отдыхать и брали с собой детей. Около восьми лет продолжалась эта тайная жизнь.Однако в начале 2000 годов, будучи на кинофестивале в Сочи, Секридова застала Жарикова в номере с молоденькой журналисткой. И тут ее прорвало. Она позвонила в Москву Наталье Гвоздиковой и рассказала все как есть: растит двоих детей от актера — Сережу и Катю. Сказала, что их муж им изменяет и что он отец ее двоих детей.Татьяна предложила Наталье объединиться против Жарикова и проучить его, однако Гвоздикова была возмущена этим предложением и отказалась.За полгода до смерти Евгений Жариков в интервью признался, что не видел своих детей от Татьяны Секридовой уже девять лет и не знает, как они выглядят. Он говорил: "Я не звонил детям, Сереже и Кате. Сначала я не делал этого, потому что был тяжело болен. А сейчас боюсь им звонить. Вдруг они бросят трубку или скажут что-то резкое? Мне от этого будет очень горько и больно. Надеюсь, когда-нибудь я их все-таки увижу". К сожалению, этого так и не случилось. Но перед смертью он позвонил Татьяне Секридовой и попросил прощения.Евгений Жариков скончался в возрасте 70 лет. Последние годы жизни были очень тяжелыми: он перенес инсульт, воспаление легких, операцию на кишечнике. Смерть наступила из-за рака, который был диагностирован всего за несколько месяцев до ухода из жизни, когда болезнь уже была на поздней стадии. О своем состоянии актер говорил: "Расплачиваюсь за свои грехи здоровьем".Все наследство Жарикова перешло его вдове Наталье Гвоздиковой и законнорожденному сыну Федору. Недавно в эфире одного телешоу Наталья заявила, что считает такое решение справедливым: "Я детей не рожала. Я не изменяла. Я думаю, они не могут претендовать. То, что досталось нашему сыну, — это по праву. Они только отняли у Феди отца и у себя отняли отца, лишив его жизни в 70 лет".Таким образом, по мнению Натальи, все было справедливо.Актриса Татьяна Люкшинова рассказывала: "Он хотел жить на две семьи, неизвестно, кого больше любил. Думаю, это повлияло на его смерть, он так переживал, что не может быть с детьми. Им не разрешили быть на похоронах, но сейчас они ездят на кладбище и говорят с отцом. Татьяна воспитала ребят так, чтобы они хорошо относились к папе, не считая его предателем".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, наталья гвоздикова, наталья кустинская, ален делон, сочи, вгик