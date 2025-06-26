https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025632324.html

Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП

Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП - РИА Новости, 26.06.2025

Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП

Саммит стран НАТО показал, что Владимир Зеленский стал изгоем для западных стран, его период славы остался позади, таким мнением с РИА Новости поделился... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:06:00+03:00

2025-06-26T18:06:00+03:00

2025-06-26T18:06:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Саммит стран НАТО показал, что Владимир Зеленский стал изгоем для западных стран, его период славы остался позади, таким мнением с РИА Новости поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский стал изгоем для Запада. Период славы и время рукоплескания за русофобию остались позади, и это вызывает панику и истерику как у самого Зеленского, так и его окружения", - сказал Рогов. По словам собеседника агентства, Зеленскому на саммите НАТО указали на место, дав понять, что Украину никто не ждет в НАТО. "Зеленский стал "токсичной" фигурой для Запада, которого начинают публично сторониться, указывая на его нерукопожатность. А все потому, что Зеленский, будучи лакеем, видимо действительно поверил, что может быть наравне со своими хозяевами. Но его быстро поставили на место, указав, что рассчитывать он может только на крошки с барского стола", - сказал Рогов. Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в Гааге. Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025479570.html

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