Рейтинг@Mail.ru
Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025632324.html
Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП
Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП - РИА Новости, 26.06.2025
Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП
Саммит стран НАТО показал, что Владимир Зеленский стал изгоем для западных стран, его период славы остался позади, таким мнением с РИА Новости поделился... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:06:00+03:00
2025-06-26T18:06:00+03:00
в мире
украина
гаага
владимир зеленский
владимир рогов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Саммит стран НАТО показал, что Владимир Зеленский стал изгоем для западных стран, его период славы остался позади, таким мнением с РИА Новости поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский стал изгоем для Запада. Период славы и время рукоплескания за русофобию остались позади, и это вызывает панику и истерику как у самого Зеленского, так и его окружения", - сказал Рогов. По словам собеседника агентства, Зеленскому на саммите НАТО указали на место, дав понять, что Украину никто не ждет в НАТО. "Зеленский стал "токсичной" фигурой для Запада, которого начинают публично сторониться, указывая на его нерукопожатность. А все потому, что Зеленский, будучи лакеем, видимо действительно поверил, что может быть наравне со своими хозяевами. Но его быстро поставили на место, указав, что рассчитывать он может только на крошки с барского стола", - сказал Рогов. Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в Гааге. Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025479570.html
украина
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_201:0:1862:1246_1920x0_80_0_0_ffbe5126018917f20b702542b65ec34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, гаага, владимир зеленский, владимир рогов, нато
В мире, Украина, Гаага, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, НАТО
Саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада, заявил член ОП

Рогов: саммит НАТО показал, что Зеленский стал изгоем для Запада

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Саммит стран НАТО показал, что Владимир Зеленский стал изгоем для западных стран, его период славы остался позади, таким мнением с РИА Новости поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский стал изгоем для Запада. Период славы и время рукоплескания за русофобию остались позади, и это вызывает панику и истерику как у самого Зеленского, так и его окружения", - сказал Рогов.
По словам собеседника агентства, Зеленскому на саммите НАТО указали на место, дав понять, что Украину никто не ждет в НАТО.
"Зеленский стал "токсичной" фигурой для Запада, которого начинают публично сторониться, указывая на его нерукопожатность. А все потому, что Зеленский, будучи лакеем, видимо действительно поверил, что может быть наравне со своими хозяевами. Но его быстро поставили на место, указав, что рассчитывать он может только на крошки с барского стола", - сказал Рогов.
Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в Гааге. Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Киеве заметили странную ситуацию с Зеленским на саммите НАТО
Вчера, 04:02
 
В миреУкраинаГаагаВладимир ЗеленскийВладимир РоговНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала