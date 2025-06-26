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Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно - РИА Новости, 26.06.2025
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18:03 26.06.2025 (обновлено: 18:29 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно - РИА Новости, 26.06.2025
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
Завершившийся саммит НАТО можно резюмировать словами из Булгакова: "Это какой-то позор..." Со странами "самого могущественного военно-политического блока... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:03:00+03:00
2025-06-26T18:29:00+03:00
нато
сша
украина
дональд трамп
в мире
аналитика
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Завершившийся саммит НАТО можно резюмировать словами из Булгакова: "Это какой-то позор..." Со странами "самого могущественного военно-политического блока планеты" — как они сами себя с гордостью аттестуют — на саммите альянса произошла имиджевая катастрофа. Притом что формально, с точки зрения самих участников, его можно считать успешным.Лидеры стран НАТО достигли цели, которую ставили, — не допустить скандала и срыва мероприятия. Их волновало только одно: чтобы президент США Дональд Трамп не грохнул стулом, не встал из-за стола и не улетел раньше времени, как это случилось неделей раньше на саммите "Большой семерки". Они этого добились. Только сам факт того, что у "самого могущественного военно-политического блока планеты" теперь такие цели, а также средства, которыми Трампа удалось удержать от дебоша с матерщиной, — это позор на весь мир.Приведем в произвольном порядке несколько фактов.1. Весь саммит превратился в лизоблюдство по отношению к Трампу. Дошло до того, что генсек НАТО Марк Рютте назвал его "папочкой". Папочка разнял дерущихся мальчишек Израиль с Ираном — папочка хороший. Президенту США такое обращение очень понравилось: Белый дом теперь босса так в официальных соцсетях и называет.2. В новостях о саммите блистательно отсутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, который на сей раз ни слова не говорил, хотя обычно у него, наоборот, словесное недержание. Все потому, что Макрон имел неосторожность раскритиковать недавнюю агрессию против Ирана. Из-за этого французского лидера старались на глаза к Трампу не подпускать. А то ведь папочка в его нынешнем боевом настроении и руки распустить мог.3. Итоговая декларация саммита была рекордно короткой и бессодержательной. Чисто чтобы Трамп ее подписал: накануне саммита особенно боялись, что не подпишет.4. Лидеры НАТО со скошенными от вранья глазами повторяли журналистам, что все (все!) страны — участницы альянса согласились увеличить военные расходы до пяти процентов. Хотя Испания отказалась это делать. Расчет, видимо, был на то, что Трамп об этом не узнает до посадки в самолет, а скандал если и разразится, то уже после саммита.Ну и отдельный цирк с конями, разумеется, был связан с Украиной. Причем свой бенефис на арене получили все участники представления: европейцы, Зеленский и Трамп.О вступлении Украины в НАТО в итоговой декларации не сказано ни слова. Обошлись максимально обтекаемыми формулировками о продолжении поддержки Киева, причем даже без уточнения, что военной. На всякий случай: чтобы сами-знаете-кто не придрался и не отказался подписывать декларацию. Только когда Трамп уже летел в самолете на свою сторону Атлантики, президент Финляндии осмелился дрожащим голосом пропищать ему вслед, что "двери НАТО для Украины остаются открытыми".Накануне саммита европейцы в принципе долго мучились сомнениями, звать на него Зеленского или лучше не бесить Трампа одним его видом. В итоге позвали и даже решились организовать ему с президентом США встречу, но провели с подопечным большую воспитательную работу, в результате которой Зеленский явился на глаза папочке еще не в костюме, но уже не в фуфайке. В своем прикиде с черной рубашкой и пиджаком не в тон Зеленский напоминал сутенера в ночном клубе, а не президента Украины. Впрочем, он им и не является.Трамп по итогам саммита не упустил возможности продемонстрировать прессе, насколько крепко он главу киевского режима не любит, намекнув, что не даст и даже не продаст Украине для ПВО ракеты Patriot, о чем его на встрече просил Зеленский. Потому что они нужны Израилю, а он для Америки куда важнее, чем Киев.Канцлер ФРГ на саммите заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения — только мирные переговоры при активном участии президента США, который один способен вернуть мир в Европе. "Победа над Россией на поле боя" забыта — теперь европейцы будут продвигать Трампу лицемерный эвфемизм "мир через силу". То есть принуждение России к миру силой, как Иран. То есть та же война.Правда, из контекста заявлений официального Вашингтона в последние дни следует, что Трамп намерен применять "мир через силу" ко всем участникам конфликта, включая Украину и... европейцев. Вопрос "Как так, США будут применять силу к собственным союзникам?!" на саммите НАТО витал в воздухе. Но задать его Трампу никто, разумеется, не решился.На этом хочется перестать глумиться и сказать серьезно. В дивном новом, многополярном мире так называемый коллективный Запад является рудиментом недавнего прошлого: четко выстроенной иерархией с казарменной дисциплиной, на вершине которой находится однополярный гегемон — Соединенные Штаты Америки. В прошлом этот гегемон мог нагибать и бить кого угодно: Ирак, Ливию, Югославию. Теперь у него остались только тотально зависимые от него вассалы — "союзники" по НАТО, Украина и прочие. Саммит альянса данное обстоятельство идеальным образом подсветил.
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025582664.html
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025557356.html
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Александр Носович
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нато, сша, украина, дональд трамп, в мире, аналитика
НАТО, США, Украина, Дональд Трамп, В мире, Аналитика

Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Александр Носович
Александр Носович
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Завершившийся саммит НАТО можно резюмировать словами из Булгакова: "Это какой-то позор..." Со странами "самого могущественного военно-политического блока планеты" — как они сами себя с гордостью аттестуют — на саммите альянса произошла имиджевая катастрофа. Притом что формально, с точки зрения самих участников, его можно считать успешным.
Лидеры стран НАТО достигли цели, которую ставили, — не допустить скандала и срыва мероприятия. Их волновало только одно: чтобы президент США Дональд Трамп не грохнул стулом, не встал из-за стола и не улетел раньше времени, как это случилось неделей раньше на саммите "Большой семерки". Они этого добились. Только сам факт того, что у "самого могущественного военно-политического блока планеты" теперь такие цели, а также средства, которыми Трампа удалось удержать от дебоша с матерщиной, — это позор на весь мир.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО
Вчера, 14:34
Приведем в произвольном порядке несколько фактов.
1. Весь саммит превратился в лизоблюдство по отношению к Трампу. Дошло до того, что генсек НАТО Марк Рютте назвал его "папочкой". Папочка разнял дерущихся мальчишек Израиль с Ираном — папочка хороший. Президенту США такое обращение очень понравилось: Белый дом теперь босса так в официальных соцсетях и называет.
2. В новостях о саммите блистательно отсутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, который на сей раз ни слова не говорил, хотя обычно у него, наоборот, словесное недержание. Все потому, что Макрон имел неосторожность раскритиковать недавнюю агрессию против Ирана. Из-за этого французского лидера старались на глаза к Трампу не подпускать. А то ведь папочка в его нынешнем боевом настроении и руки распустить мог.
3. Итоговая декларация саммита была рекордно короткой и бессодержательной. Чисто чтобы Трамп ее подписал: накануне саммита особенно боялись, что не подпишет.
4. Лидеры НАТО со скошенными от вранья глазами повторяли журналистам, что все (все!) страны — участницы альянса согласились увеличить военные расходы до пяти процентов. Хотя Испания отказалась это делать. Расчет, видимо, был на то, что Трамп об этом не узнает до посадки в самолет, а скандал если и разразится, то уже после саммита.
Ну и отдельный цирк с конями, разумеется, был связан с Украиной. Причем свой бенефис на арене получили все участники представления: европейцы, Зеленский и Трамп.
О вступлении Украины в НАТО в итоговой декларации не сказано ни слова. Обошлись максимально обтекаемыми формулировками о продолжении поддержки Киева, причем даже без уточнения, что военной. На всякий случай: чтобы сами-знаете-кто не придрался и не отказался подписывать декларацию. Только когда Трамп уже летел в самолете на свою сторону Атлантики, президент Финляндии осмелился дрожащим голосом пропищать ему вслед, что "двери НАТО для Украины остаются открытыми".
Накануне саммита европейцы в принципе долго мучились сомнениями, звать на него Зеленского или лучше не бесить Трампа одним его видом. В итоге позвали и даже решились организовать ему с президентом США встречу, но провели с подопечным большую воспитательную работу, в результате которой Зеленский явился на глаза папочке еще не в костюме, но уже не в фуфайке. В своем прикиде с черной рубашкой и пиджаком не в тон Зеленский напоминал сутенера в ночном клубе, а не президента Украины. Впрочем, он им и не является.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"В тюрьму". Поляки пришли в ярость из-за наряда Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 15:38
Трамп по итогам саммита не упустил возможности продемонстрировать прессе, насколько крепко он главу киевского режима не любит, намекнув, что не даст и даже не продаст Украине для ПВО ракеты Patriot, о чем его на встрече просил Зеленский. Потому что они нужны Израилю, а он для Америки куда важнее, чем Киев.
Канцлер ФРГ на саммите заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения — только мирные переговоры при активном участии президента США, который один способен вернуть мир в Европе. "Победа над Россией на поле боя" забыта — теперь европейцы будут продвигать Трампу лицемерный эвфемизм "мир через силу". То есть принуждение России к миру силой, как Иран. То есть та же война.
Правда, из контекста заявлений официального Вашингтона в последние дни следует, что Трамп намерен применять "мир через силу" ко всем участникам конфликта, включая Украину и... европейцев. Вопрос "Как так, США будут применять силу к собственным союзникам?!" на саммите НАТО витал в воздухе. Но задать его Трампу никто, разумеется, не решился.
На этом хочется перестать глумиться и сказать серьезно. В дивном новом, многополярном мире так называемый коллективный Запад является рудиментом недавнего прошлого: четко выстроенной иерархией с казарменной дисциплиной, на вершине которой находится однополярный гегемон — Соединенные Штаты Америки. В прошлом этот гегемон мог нагибать и бить кого угодно: Ирак, Ливию, Югославию. Теперь у него остались только тотально зависимые от него вассалы — "союзники" по НАТО, Украина и прочие. Саммит альянса данное обстоятельство идеальным образом подсветил.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО
Вчера, 14:10
 
НАТОСШАУкраинаДональд ТрампВ миреАналитика
 
 
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