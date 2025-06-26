Рейтинг@Mail.ru
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 26.06.2025 (обновлено: 17:59 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025622160.html
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России - РИА Новости, 26.06.2025
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России
Журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя его заявление о русских и американцах. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:45:00+03:00
2025-06-26T17:59:00+03:00
в мире
гаага
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
чей боуз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя его заявление о русских и американцах."Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал он.Во вторник Зеленский в интервью Sky News заявил, что у русских и американцев "разные ценности". Он также перед саммитом НАТО в Гааге сообщил, что хочет напроситься на встречу с президентом США Дональдом Трампом, на фоне того, как американский лидер об этом не упоминает и не встречался с главой киевского режима на саммите G7 в Канаде.Вчера Трамп заявил, что не поднимал на короткой встрече с Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025591606.html
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
гаага
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_201:0:1862:1246_1920x0_80_0_0_ffbe5126018917f20b702542b65ec34d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаага, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, чей боуз, нато, g7, украина, саммит нато
В мире, Гаага, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз, НАТО, G7, Украина, Саммит НАТО
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России

Журналист Боуз назвал слова Зеленского о русских и американцах ложью

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя его заявление о русских и американцах.
"Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России
Вчера, 16:12
Во вторник Зеленский в интервью Sky News заявил, что у русских и американцев "разные ценности". Он также перед саммитом НАТО в Гааге сообщил, что хочет напроситься на встречу с президентом США Дональдом Трампом, на фоне того, как американский лидер об этом не упоминает и не встречался с главой киевского режима на саммите G7 в Канаде.
Вчера Трамп заявил, что не поднимал на короткой встрече с Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе
Вчера, 15:11
 
В миреГаагаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЧей БоузНАТОG7УкраинаСаммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала