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"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России - РИА Новости, 26.06.2025
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России
Журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя его заявление о русских и американцах. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:45:00+03:00
2025-06-26T17:45:00+03:00
2025-06-26T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя его заявление о русских и американцах."Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал он.Во вторник Зеленский в интервью Sky News заявил, что у русских и американцев "разные ценности". Он также перед саммитом НАТО в Гааге сообщил, что хочет напроситься на встречу с президентом США Дональдом Трампом, на фоне того, как американский лидер об этом не упоминает и не встречался с главой киевского режима на саммите G7 в Канаде.Вчера Трамп заявил, что не поднимал на короткой встрече с Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025591606.html
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В мире, Гаага, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз, НАТО, G7, Украина, Саммит НАТО
"Зеленый Гоблин": журналист раскрыл лицемерие Зеленского в адрес России
Журналист Боуз назвал слова Зеленского о русских и американцах ложью