https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025591606.html

Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России

Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России - РИА Новости, 26.06.2025

Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России

Владимир Зеленский погряз в коррупции и жестокости по отношению к жителям Украины, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя его призыв "судить Россию... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:12:00+03:00

2025-06-26T16:12:00+03:00

2025-06-26T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

страсбург

владимир зеленский

чей боуз

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский погряз в коррупции и жестокости по отношению к жителям Украины, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя его призыв "судить Россию в Гааге" во время своего первого визита в Совет Европы в Страсбурге."А кто будет расследовать масштабную коррупцию этого маленького диктатора? А принудительный набор его армии мертвецов? А продажу национального богатства и будущего украинского народа? Он (Зеленский. — Прим. ред.) действительно является настоящим рабом глобалистских элит", — написал он.Зеленский 25 июня впервые посетил Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе. От также выступил перед Комитетом министров Совета Европы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025582664.html

украина

россия

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, страсбург, владимир зеленский, чей боуз, совет европы