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Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 26.06.2025 (обновлено: 18:22 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025591606.html
Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России
Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России - РИА Новости, 26.06.2025
Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России
Владимир Зеленский погряз в коррупции и жестокости по отношению к жителям Украины, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя его призыв "судить Россию... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:12:00+03:00
2025-06-26T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
страсбург
владимир зеленский
чей боуз
совет европы
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский погряз в коррупции и жестокости по отношению к жителям Украины, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя его призыв "судить Россию в Гааге" во время своего первого визита в Совет Европы в Страсбурге."А кто будет расследовать масштабную коррупцию этого маленького диктатора? А принудительный набор его армии мертвецов? А продажу национального богатства и будущего украинского народа? Он (Зеленский. — Прим. ред.) действительно является настоящим рабом глобалистских элит", — написал он.Зеленский 25 июня впервые посетил Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе. От также выступил перед Комитетом министров Совета Европы.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
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в мире, украина, россия, страсбург, владимир зеленский, чей боуз, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Страсбург, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Совет Европы
Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России

Журналист Боуз обвинил Зеленского в коррупции и жестокости после слов о России

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский погряз в коррупции и жестокости по отношению к жителям Украины, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х, комментируя его призыв "судить Россию в Гааге" во время своего первого визита в Совет Европы в Страсбурге.
"А кто будет расследовать масштабную коррупцию этого маленького диктатора? А принудительный набор его армии мертвецов? А продажу национального богатства и будущего украинского народа? Он (Зеленский. — Прим. ред.) действительно является настоящим рабом глобалистских элит", — написал он.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Зеленский 25 июня впервые посетил Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе. От также выступил перед Комитетом министров Совета Европы.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтрасбургВладимир ЗеленскийЧей БоузСовет Европы
 
 
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