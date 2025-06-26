https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025582664.html

"В тюрьму". Поляки пришли в ярость из-за наряда Зеленского на саммите НАТО

"В тюрьму". Поляки пришли в ярость из-за наряда Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025

"В тюрьму". Поляки пришли в ярость из-за наряда Зеленского на саммите НАТО

Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают появление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге в костюме. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:38:00+03:00

2025-06-26T15:38:00+03:00

2025-06-26T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta активно обсуждают появление Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге в костюме."Бандеровец ради денег что угодно сделает, наденет и скажет", — написал один из пользователей."Зеленский знал, что с Трампом шутки плохи, что без нормального костюма поцеловать ручку хозяину Белого дома ему не дадут", — написал еще один читатель."Интересно, в этом ли костюме его наконец-то засадят в тюрьму? Или успеет свалить с семьей за бугор? Сплошное воровство, мошенничество и коррупция. И эта страна хочет в ЕС!" — заключил другой пользователь.Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Президент США Дональд Трамп перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.Владимир Зеленский прибыл на саммит Североатлантического альянса в формальном костюме. На мероприятие украинский политик решил одеться в черные пиджак, рубашку и брюки, при этом он не стал использовать классические туфли, заменив их на тактические ботинки.Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html

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в мире, гаага, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте