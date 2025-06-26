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СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
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10:03 26.06.2025 (обновлено: 20:35 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html
СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО
СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО
Владимир Зеленский оказался лишь массовкой на саммите Североатлантического альянса в Гааге, пишет немецкое издание Welt. РИА Новости, 26.06.2025
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в мире
гаага
украина
европа
владимир зеленский
нато
евросоюз
welt
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался лишь массовкой на саммите Североатлантического альянса в Гааге, пишет немецкое издание Welt."Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка", — говорится в материале.Журналисты также указали, что мероприятие разочаровало главу киевского режима, единственными союзниками которого остались только страны Европы, они попытаются его утешить на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.Британская газета The Telegraph в четверг писала, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025495235.html
https://ria.ru/20250626/bloomberg-2025492297.html
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в мире, гаага, украина, европа, владимир зеленский, нато, евросоюз, welt
В мире, Гаага, Украина, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Welt
СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО

Welt: Зеленский оказался массовкой на саммите НАТО в Гааге

© Getty Images / Haiyun Jiang, PoolЦеремония фотографирования на саммите НАТО в Гааге
Церемония фотографирования на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / Haiyun Jiang, Pool
Церемония фотографирования на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался лишь массовкой на саммите Североатлантического альянса в Гааге, пишет немецкое издание Welt.
«
"Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Вчера, 09:15
Журналисты также указали, что мероприятие разочаровало главу киевского режима, единственными союзниками которого остались только страны Европы, они попытаются его утешить на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.
Британская газета The Telegraph в четверг писала, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 08:34
 
В миреГаагаУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзWelt
 
 
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