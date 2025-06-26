https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html

СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО

СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ рассказали, кем оказался Зеленский на саммите НАТО

Владимир Зеленский оказался лишь массовкой на саммите Североатлантического альянса в Гааге, пишет немецкое издание Welt. РИА Новости, 26.06.2025

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался лишь массовкой на саммите Североатлантического альянса в Гааге, пишет немецкое издание Welt."Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка", — говорится в материале.Журналисты также указали, что мероприятие разочаровало главу киевского режима, единственными союзниками которого остались только страны Европы, они попытаются его утешить на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.Британская газета The Telegraph в четверг писала, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025495235.html

https://ria.ru/20250626/bloomberg-2025492297.html

гаага

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в мире, гаага, украина, европа, владимир зеленский, нато, евросоюз, welt