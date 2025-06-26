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В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу

В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу - РИА Новости, 26.06.2025

В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу

В московской части национального парка "Лосиный Остров" выпустили в природу шесть молодых зайцев-беляков, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:40:00+03:00

2025-06-26T11:40:00+03:00

2025-06-26T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В московской части национального парка "Лосиный Остров" выпустили в природу шесть молодых зайцев-беляков, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."В московской части национального парка "Лосиный Остров" состоялся выпуск шести молодых зайцев-беляков. Мероприятие стало частью работы по восстановлению редких видов животных при поддержке правительства Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды", — говорится в сообщении. Отмечается, что заяц-беляк — один из коренных видов фауны "Лосиного Острова". Его численность в парке сократилась. По оценкам специалистов, это произошло около 25 лет назад из-за вирусных инфекций. Вид занесен в Красную книгу города Москвы."Зайчата, выпущенные в дикую природу, родились в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Взрослые особи, попавшие туда по различным причинам, регулярно приносят потомство. Подросших и адаптированных к самостоятельной жизни животных выпускают в подходящей для их выживания природной среде", — подчеркивается в сообщении. Уточняется, что перед выпуском зайцев в дикую природу специалисты взяли у животных пробы крови. Данные иммунного анализа позволят изучить, с какими инфекциями сталкиваются звери в течение своей жизни, понять, есть ли среди них потенциальные носители опасных для человека заболеваний, и установить в будущем родственные связи, если на территории парка будут зафиксированы новые особи.

https://ria.ru/20250605/tyuleni-2021147423.html

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