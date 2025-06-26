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В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу - РИА Новости, 26.06.2025
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11:40 26.06.2025 (обновлено: 20:30 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zayats-2025521639.html
В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу
В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу - РИА Новости, 26.06.2025
В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу
В московской части национального парка "Лосиный Остров" выпустили в природу шесть молодых зайцев-беляков, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:40:00+03:00
2025-06-26T20:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В московской части национального парка "Лосиный Остров" выпустили в природу шесть молодых зайцев-беляков, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы."В московской части национального парка "Лосиный Остров" состоялся выпуск шести молодых зайцев-беляков. Мероприятие стало частью работы по восстановлению редких видов животных при поддержке правительства Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды", — говорится в сообщении. Отмечается, что заяц-беляк — один из коренных видов фауны "Лосиного Острова". Его численность в парке сократилась. По оценкам специалистов, это произошло около 25 лет назад из-за вирусных инфекций. Вид занесен в Красную книгу города Москвы."Зайчата, выпущенные в дикую природу, родились в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Взрослые особи, попавшие туда по различным причинам, регулярно приносят потомство. Подросших и адаптированных к самостоятельной жизни животных выпускают в подходящей для их выживания природной среде", — подчеркивается в сообщении. Уточняется, что перед выпуском зайцев в дикую природу специалисты взяли у животных пробы крови. Данные иммунного анализа позволят изучить, с какими инфекциями сталкиваются звери в течение своей жизни, понять, есть ли среди них потенциальные носители опасных для человека заболеваний, и установить в будущем родственные связи, если на территории парка будут зафиксированы новые особи.
https://ria.ru/20250605/tyuleni-2021147423.html
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москва, дикие животные
Хорошие новости, Москва, Дикие животные
В парке "Лосиный Остров" зайцев-беляков выпустили в природу

В парке "Лосиный Остров" шесть зайцев-беляков выпустили в природу

© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыВ национальном парке "Лосиный Остров" выпустили в природу зайцев-беляков
В национальном парке Лосиный Остров выпустили в природу зайцев-беляков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
В национальном парке "Лосиный Остров" выпустили в природу зайцев-беляков
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В московской части национального парка "Лосиный Остров" выпустили в природу шесть молодых зайцев-беляков, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В московской части национального парка "Лосиный Остров" состоялся выпуск шести молодых зайцев-беляков. Мероприятие стало частью работы по восстановлению редких видов животных при поддержке правительства Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что заяц-беляк — один из коренных видов фауны "Лосиного Острова". Его численность в парке сократилась. По оценкам специалистов, это произошло около 25 лет назад из-за вирусных инфекций. Вид занесен в Красную книгу города Москвы.
"Зайчата, выпущенные в дикую природу, родились в профильном реабилитационном центре "Дом зайца". Взрослые особи, попавшие туда по различным причинам, регулярно приносят потомство. Подросших и адаптированных к самостоятельной жизни животных выпускают в подходящей для их выживания природной среде", — подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что перед выпуском зайцев в дикую природу специалисты взяли у животных пробы крови. Данные иммунного анализа позволят изучить, с какими инфекциями сталкиваются звери в течение своей жизни, понять, есть ли среди них потенциальные носители опасных для человека заболеваний, и установить в будущем родственные связи, если на территории парка будут зафиксированы новые особи.
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