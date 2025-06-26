https://ria.ru/20250626/zasedanie-2025535983.html

Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента

Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента - РИА Новости, 26.06.2025

Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента

Депутаты оппозиционного блока "Победа" игнорируют заседание парламента Молдавии, чтобы не участвовать в принятии инициатив, которые могут лишить граждан ряда... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:43:00+03:00

2025-06-26T12:43:00+03:00

2025-06-26T12:43:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" игнорируют заседание парламента Молдавии, чтобы не участвовать в принятии инициатив, которые могут лишить граждан ряда прав и свобод, сообщила пресс-служба политсилы. "Парламентская группа "Победа" не участвует в сегодняшнем заседании парламента. Мы не хотим быть частью процесса, в котором парламент превращен в механизм подавления прав и свобод граждан. Сегодня, чтобы защитить закон, нужно выйти за пределы парламентского зала, где он больше не действует", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. В блоке "Победа" отметили, что в повестку заседания парламента включены опасные инициативы - поправки в закон о телевидении и радиовещании, который "вводит жесткие санкции за "пропаганду" и фактически узаконивает цензуру", изменения в закон о санкциях, позволяющие налоговым органам блокировать счета людей и компаний, законопроект, которые дает властям право лишать гражданства тех, кто попал под международные санкции. "Все эти меры — шаги к диктатуре. Мы уже видим, как эта логика действует на примере судебной системы: Евгению Гуцул удерживают под домашним арестом по политическому заказу, а Конституционный суд становится управляемым партии "Действие и солидарность". По квотам правительства и Высшего совета магистратуры новые судьи уже назначены. Теперь очередь за парламентским большинством — и контроль над КС со стороны режима будет полным. Это подрывает легитимность будущих решений суда, особенно в преддверии выборов", - отмечает оппозиция. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250617/blok-2023291454.html

https://ria.ru/20250612/moldavija-2022560282.html

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кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, блок "победа"