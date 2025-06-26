Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/zasedanie-2025535983.html
Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента
Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента - РИА Новости, 26.06.2025
Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента
Депутаты оппозиционного блока "Победа" игнорируют заседание парламента Молдавии, чтобы не участвовать в принятии инициатив, которые могут лишить граждан ряда... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:43:00+03:00
2025-06-26T12:43:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
блок "победа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" игнорируют заседание парламента Молдавии, чтобы не участвовать в принятии инициатив, которые могут лишить граждан ряда прав и свобод, сообщила пресс-служба политсилы. "Парламентская группа "Победа" не участвует в сегодняшнем заседании парламента. Мы не хотим быть частью процесса, в котором парламент превращен в механизм подавления прав и свобод граждан. Сегодня, чтобы защитить закон, нужно выйти за пределы парламентского зала, где он больше не действует", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. В блоке "Победа" отметили, что в повестку заседания парламента включены опасные инициативы - поправки в закон о телевидении и радиовещании, который "вводит жесткие санкции за "пропаганду" и фактически узаконивает цензуру", изменения в закон о санкциях, позволяющие налоговым органам блокировать счета людей и компаний, законопроект, которые дает властям право лишать гражданства тех, кто попал под международные санкции. "Все эти меры — шаги к диктатуре. Мы уже видим, как эта логика действует на примере судебной системы: Евгению Гуцул удерживают под домашним арестом по политическому заказу, а Конституционный суд становится управляемым партии "Действие и солидарность". По квотам правительства и Высшего совета магистратуры новые судьи уже назначены. Теперь очередь за парламентским большинством — и контроль над КС со стороны режима будет полным. Это подрывает легитимность будущих решений суда, особенно в преддверии выборов", - отмечает оппозиция. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250617/blok-2023291454.html
https://ria.ru/20250612/moldavija-2022560282.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, блок "победа"
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Блок "Победа"
Оппозиционный блок "Победа" игнорирует заседание молдавского парламента

Депутаты блока "Победа" отказались от участия в заседании парламента Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" игнорируют заседание парламента Молдавии, чтобы не участвовать в принятии инициатив, которые могут лишить граждан ряда прав и свобод, сообщила пресс-служба политсилы.
"Парламентская группа "Победа" не участвует в сегодняшнем заседании парламента. Мы не хотим быть частью процесса, в котором парламент превращен в механизм подавления прав и свобод граждан. Сегодня, чтобы защитить закон, нужно выйти за пределы парламентского зала, где он больше не действует", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Молдавский блок "Победа" выступил за восстановление отношений с Россией
17 июня, 11:39
В блоке "Победа" отметили, что в повестку заседания парламента включены опасные инициативы - поправки в закон о телевидении и радиовещании, который "вводит жесткие санкции за "пропаганду" и фактически узаконивает цензуру", изменения в закон о санкциях, позволяющие налоговым органам блокировать счета людей и компаний, законопроект, которые дает властям право лишать гражданства тех, кто попал под международные санкции.
"Все эти меры — шаги к диктатуре. Мы уже видим, как эта логика действует на примере судебной системы: Евгению Гуцул удерживают под домашним арестом по политическому заказу, а Конституционный суд становится управляемым партии "Действие и солидарность". По квотам правительства и Высшего совета магистратуры новые судьи уже назначены. Теперь очередь за парламентским большинством — и контроль над КС со стороны режима будет полным. Это подрывает легитимность будущих решений суда, особенно в преддверии выборов", - отмечает оппозиция.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Лидер блока "Победа" обвинил Санду в нарушении Конституции Молдавии
12 июня, 23:32
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецБлок "Победа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала