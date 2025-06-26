https://ria.ru/20250626/zaschita-2025558044.html

В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов

В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов - РИА Новости, 26.06.2025

В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов

Международные правозащитные институты не смогли защитить мирных граждан, не предотвратив преступления ВСУ, нужен новый механизм, заявил член Совета при... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:14:00+03:00

2025-06-26T14:14:00+03:00

2025-06-26T14:14:00+03:00

дзержинск (донецкая область)

россия

торецк

александр брод

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международные правозащитные институты не смогли защитить мирных граждан, не предотвратив преступления ВСУ, нужен новый механизм, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". "Международные правозащитные институты показали свою несостоятельность и не смогли с нормами международного права противостоять этому беспределу (преступлениям против мирных граждан - ред.). Поэтому встает вопрос, очевидно, об отстройке новой системы международного права, новых механизмов защиты обеспечения безопасности мирных граждан", - сказал Брод на пресс-конференции. Он отметил, что украинский режим продемонстрировал свою "звериную сущность", подчеркнув, что Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) представлял стратегическую важность для ВСУ, так как именно из этого города "они обстреливали Донбасс, обстреливали Горловку и другие населенные пункты". "Конечно, и насилие в отношении женщин и детей, разрушение гражданских объектов, мародерство, вандализм, эти массовые преступления роднит одно - нацистская идеология, идея расового превосходства, воинствующая русофобия. И даже до сих пор, после того, как ВСУ выгнали из Дзержинска, продолжаются обстрелы", - добавил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

https://ria.ru/20250626/zaharova-2025530219.html

дзержинск (донецкая область)

россия

торецк

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дзержинск (донецкая область), россия, торецк, александр брод, вооруженные силы украины, в мире