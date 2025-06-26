Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/zaschita-2025558044.html
В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов
В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов - РИА Новости, 26.06.2025
В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов
Международные правозащитные институты не смогли защитить мирных граждан, не предотвратив преступления ВСУ, нужен новый механизм, заявил член Совета при... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:14:00+03:00
2025-06-26T14:14:00+03:00
дзержинск (донецкая область)
россия
торецк
александр брод
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21a8cb926ffe558673e095468ddf9781.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международные правозащитные институты не смогли защитить мирных граждан, не предотвратив преступления ВСУ, нужен новый механизм, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня". "Международные правозащитные институты показали свою несостоятельность и не смогли с нормами международного права противостоять этому беспределу (преступлениям против мирных граждан - ред.). Поэтому встает вопрос, очевидно, об отстройке новой системы международного права, новых механизмов защиты обеспечения безопасности мирных граждан", - сказал Брод на пресс-конференции. Он отметил, что украинский режим продемонстрировал свою "звериную сущность", подчеркнув, что Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) представлял стратегическую важность для ВСУ, так как именно из этого города "они обстреливали Донбасс, обстреливали Горловку и другие населенные пункты". "Конечно, и насилие в отношении женщин и детей, разрушение гражданских объектов, мародерство, вандализм, эти массовые преступления роднит одно - нацистская идеология, идея расового превосходства, воинствующая русофобия. И даже до сих пор, после того, как ВСУ выгнали из Дзержинска, продолжаются обстрелы", - добавил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
https://ria.ru/20250626/zaharova-2025530219.html
дзержинск (донецкая область)
россия
торецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93166f3d775339364cc79d7a3731e64c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дзержинск (донецкая область), россия, торецк, александр брод, вооруженные силы украины, в мире
Дзержинск (Донецкая область), Россия, Торецк, Александр Брод, Вооруженные силы Украины, В мире
В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов

Брод: правозащитники не защитили мирных, не предотвратив преступления в ДНР

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международные правозащитные институты не смогли защитить мирных граждан, не предотвратив преступления ВСУ, нужен новый механизм, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Мария Захарова расплакалась при рассказе о погибших от рук ВСУ детях - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Захарова не сдержала слезы, говоря о погибших от рук ВСУ детях
13 марта, 15:29
"Международные правозащитные институты показали свою несостоятельность и не смогли с нормами международного права противостоять этому беспределу (преступлениям против мирных граждан - ред.). Поэтому встает вопрос, очевидно, об отстройке новой системы международного права, новых механизмов защиты обеспечения безопасности мирных граждан", - сказал Брод на пресс-конференции.
Он отметил, что украинский режим продемонстрировал свою "звериную сущность", подчеркнув, что Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) представлял стратегическую важность для ВСУ, так как именно из этого города "они обстреливали Донбасс, обстреливали Горловку и другие населенные пункты".
"Конечно, и насилие в отношении женщин и детей, разрушение гражданских объектов, мародерство, вандализм, эти массовые преступления роднит одно - нацистская идеология, идея расового превосходства, воинствующая русофобия. И даже до сих пор, после того, как ВСУ выгнали из Дзержинска, продолжаются обстрелы", - добавил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова
Вчера, 12:22
 
Дзержинск (Донецкая область)РоссияТорецкАлександр БродВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала