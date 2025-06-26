В СПЧ заявили о несостоятельности международных правозащитных институтов
Брод: правозащитники не защитили мирных, не предотвратив преступления в ДНР
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международные правозащитные институты не смогли защитить мирных граждан, не предотвратив преступления ВСУ, нужен новый механизм, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)" проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
"Международные правозащитные институты показали свою несостоятельность и не смогли с нормами международного права противостоять этому беспределу (преступлениям против мирных граждан - ред.). Поэтому встает вопрос, очевидно, об отстройке новой системы международного права, новых механизмов защиты обеспечения безопасности мирных граждан", - сказал Брод на пресс-конференции.
Он отметил, что украинский режим продемонстрировал свою "звериную сущность", подчеркнув, что Дзержинск (в 2016-м был переименован киевскими властями в Торецк) представлял стратегическую важность для ВСУ, так как именно из этого города "они обстреливали Донбасс, обстреливали Горловку и другие населенные пункты".
"Конечно, и насилие в отношении женщин и детей, разрушение гражданских объектов, мародерство, вандализм, эти массовые преступления роднит одно - нацистская идеология, идея расового превосходства, воинствующая русофобия. И даже до сих пор, после того, как ВСУ выгнали из Дзержинска, продолжаются обстрелы", - добавил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.