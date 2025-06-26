https://ria.ru/20250626/zaschita-2025481643.html

Защита экс-главы "Оргэнергостроя" настаивает на его освобождении

Защита экс-главы "Оргэнергостроя" настаивает на его освобождении - РИА Новости, 26.06.2025

Защита экс-главы "Оргэнергостроя" настаивает на его освобождении

Защита 79-летнего бывшего гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе будет добиваться его освобождения от отбытия срока в 8 лет, назначенного Мещанским... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:10:00+03:00

2025-06-26T05:10:00+03:00

2025-06-26T05:10:00+03:00

происшествия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Защита 79-летнего бывшего гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе будет добиваться его освобождения от отбытия срока в 8 лет, назначенного Мещанским судом Москвы за взятку бывшему топ-менеджеру "Росатома" Геннадию Сахарову, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков. По версии следствия, Геннадий Сахаров получил взятку в размере более 30 миллионов рублей от гендиректора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК "Росатом" организациями. Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева 30 мая приговорила к 8 годам колонии строгого режима бывшего главу государственного проектно-изыскательного и научно-исследовательского института по проектированию и организации энергетического строительства "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе со штрафом более 97,9 миллиона рублей. Он был взял под стражу в зале суда. Второй фигурант – бывший директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров - получил 12 лет колонии строгого режима, ему также назначен штраф в размере 228,5 миллиона рублей. Защита Кокосадзе подала апелляционные жалобы. Защита считает, что приговор не соответствует требованиям гуманизма, поскольку Элгуджи Кокосадзе в свои 79 лет является инвалидом, страдает множеством хронических тяжелых заболеваний, имеет на иждивении нетрудоспособную супругу. По словам адвоката, осужденный активно содействовал следствию и полностью признал вину. Третьяков считает, что прокуратура заняла позицию, не учитывающую смягчающие обстоятельства, а длительный срок наказания и строгий режим означает для Кокосадзе, учитывая его возраст и состояние здоровья, "неминуемую гибель". "Приговор до настоящего времени не изготовлен, по закону он должен быть вручен сторонам по делу в течение 5 дней, что делает невозможным его полноценное обжалование, тем не менее, мы подали несколько апелляционных жалоб и жалоб на невручение копий приговора", – рассказал собеседник агентства. Приговор пока в законную силу не вступил. Оба фигуранта по делу находятся в СИЗО.

https://ria.ru/20250616/eks-glava-2023099140.html

https://ria.ru/20250530/sakharov-2020070042.html

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происшествия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"