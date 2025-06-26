https://ria.ru/20250626/zakharova-2025529532.html

Зверства ВСУ в Дзержинске отражают общую политику Киева, заявила Захарова

Зверства ВСУ в Дзержинске отражают общую политику Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2025

Зверства ВСУ в Дзержинске отражают общую политику Киева, заявила Захарова

Зафиксированные в Дзержинске (Торецке) преступления боевиков ВСУ против мирного населения отражают общую политику киевского режима, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:20:00+03:00

2025-06-26T12:20:00+03:00

2025-06-26T12:20:00+03:00

россия

дзержинск (донецкая область)

торецк

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зафиксированные в Дзержинске (Торецке) преступления боевиков ВСУ против мирного населения отражают общую политику киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Доклад, посвященный городу Дзержинску, Торецку, документирует ужасающие эпизоды зверств неонацистов ВСУ и подтверждает террор против мирного населения. Это не эксцесс, а врожденный порок, почерк киевской власти. Это осознанная политика, возведенная уже в статус государственной", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в г. Дзержинск (Торецк)". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250626/zaharova-2025524876.html

россия

дзержинск (донецкая область)

торецк

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россия, дзержинск (донецкая область), торецк, мария захарова, вооруженные силы украины