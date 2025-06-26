https://ria.ru/20250626/zakharova-2025509227.html

Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк

Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк - РИА Новости, 26.06.2025

Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк

Полет спецборта "Россия" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк был стандартным вывозным рейсом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:39:00+03:00

2025-06-26T10:39:00+03:00

2025-06-26T15:53:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

россия

санкт-петербург

мария захарова

flightradar24

пулково (аэропорт)

ил-96

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полет спецборта "Россия" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк был стандартным вывозным рейсом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.В среду, согласно информации портала Flightradar24, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" вылетел из Пулково в Санкт-Петербурге и успешно приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка."Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", — подчеркнула она в беседе с агентством.Захарова добавила, что эта поездка предназначена для транспортировки новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути самолет забирает из командировок тех, кто возвращается в Россию.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024162922.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), россия, санкт-петербург, мария захарова, flightradar24, пулково (аэропорт), ил-96