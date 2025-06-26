Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк
Захарова назвала перелет Ил-96 "России" в Нью-Йорк вывозным рейсом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полет спецборта "Россия" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк был стандартным вывозным рейсом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.
В среду, согласно информации портала Flightradar24, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" вылетел из Пулково в Санкт-Петербурге и успешно приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка.
"Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", — подчеркнула она в беседе с агентством.
Захарова добавила, что эта поездка предназначена для транспортировки новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути самолет забирает из командировок тех, кто возвращается в Россию.
В среду, согласно информации портала Flightradar24, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" вылетел из Пулково в Санкт-Петербурге и успешно приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка.
"Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", — подчеркнула она в беседе с агентством.
Захарова добавила, что эта поездка предназначена для транспортировки новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути самолет забирает из командировок тех, кто возвращается в Россию.
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