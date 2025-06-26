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Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк - РИА Новости, 26.06.2025
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10:39 26.06.2025 (обновлено: 15:53 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zakharova-2025509227.html
Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк
Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк - РИА Новости, 26.06.2025
Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк
Полет спецборта "Россия" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк был стандартным вывозным рейсом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:39:00+03:00
2025-06-26T15:53:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
россия
санкт-петербург
мария захарова
flightradar24
пулково (аэропорт)
ил-96
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полет спецборта "Россия" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк был стандартным вывозным рейсом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.В среду, согласно информации портала Flightradar24, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" вылетел из Пулково в Санкт-Петербурге и успешно приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка."Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", — подчеркнула она в беседе с агентством.Захарова добавила, что эта поездка предназначена для транспортировки новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути самолет забирает из командировок тех, кто возвращается в Россию.
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в мире, нью-йорк (город), россия, санкт-петербург, мария захарова, flightradar24, пулково (аэропорт), ил-96
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Санкт-Петербург, Мария Захарова, Flightradar24, Пулково (аэропорт), Ил-96
Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк

Захарова назвала перелет Ил-96 "России" в Нью-Йорк вывозным рейсом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полет спецборта "Россия" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк был стандартным вывозным рейсом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.

В среду, согласно информации портала Flightradar24, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" вылетел из Пулково в Санкт-Петербурге и успешно приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка.

"Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", — подчеркнула она в беседе с агентством.

Захарова добавила, что эта поездка предназначена для транспортировки новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути самолет забирает из командировок тех, кто возвращается в Россию.
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В миреНью-Йорк (город)РоссияСанкт-ПетербургМария ЗахароваFlightradar24Пулково (аэропорт)Ил-96
 
 
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