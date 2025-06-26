https://ria.ru/20250626/zaharova-2025530219.html

Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова

Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2025

Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова

Боевиков ВСУ, совершавших преступления против мирных жителей Донбасса, должно постигнуть наказание за содеянное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:22:00+03:00

2025-06-26T12:22:00+03:00

2025-06-26T12:22:00+03:00

здоровье - общество

россия

донбасс

дзержинск (донецкая область)

мария захарова

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Боевиков ВСУ, совершавших преступления против мирных жителей Донбасса, должно постигнуть наказание за содеянное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Те, кто убивал безоружных, расстреливал эвакуирующихся, кто бросал мины на жилые дома, они не должны остаться безнаказанными", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)". Она отметила, что именно "праведное возмездие остановит распространение зла на земле". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

https://ria.ru/20250119/kurskaya-1994473466.html

россия

донбасс

дзержинск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, донбасс, дзержинск (донецкая область), мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире