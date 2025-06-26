https://ria.ru/20250626/zaharova-2025530219.html
Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова
Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2025
Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова
Боевиков ВСУ, совершавших преступления против мирных жителей Донбасса, должно постигнуть наказание за содеянное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:22:00+03:00
2025-06-26T12:22:00+03:00
2025-06-26T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Боевиков ВСУ, совершавших преступления против мирных жителей Донбасса, должно постигнуть наказание за содеянное, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Те, кто убивал безоружных, расстреливал эвакуирующихся, кто бросал мины на жилые дома, они не должны остаться безнаказанными", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)". Она отметила, что именно "праведное возмездие остановит распространение зла на земле". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
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здоровье - общество, россия, донбасс, дзержинск (донецкая область), мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Здоровье - Общество, Россия, Донбасс, Дзержинск (Донецкая область), Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления, заявила Захарова
Захарова: боевиков ВСУ должно постигнуть наказание за преступления в ДНР