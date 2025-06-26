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Захарова: международные правозащитные структуры не изучают преступления ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
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11:57 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/zaharova-2025524876.html
Захарова: международные правозащитные структуры не изучают преступления ВСУ
Захарова: международные правозащитные структуры не изучают преступления ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
Захарова: международные правозащитные структуры не изучают преступления ВСУ
Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:57:00+03:00
2025-06-26T11:57:00+03:00
здоровье - общество
россия
дзержинск (донецкая область)
торецк
мария захарова
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Трибунал делает то, что должны были бы делать международные правозащитные структуры, если бы они оставались верны своей миссии. Он показывает, что у всех преступлений ВСУ, о которых мы говорим, есть конкретные исполнители, есть заказчики, есть покровители", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
россия
дзержинск (донецкая область)
торецк
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здоровье - общество, россия, дзержинск (донецкая область), торецк, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Здоровье - Общество, Россия, Дзержинск (Донецкая область), Торецк, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Захарова: международные правозащитные структуры не изучают преступления ВСУ

Захарова: правозащитники не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Трибунал делает то, что должны были бы делать международные правозащитные структуры, если бы они оставались верны своей миссии. Он показывает, что у всех преступлений ВСУ, о которых мы говорим, есть конкретные исполнители, есть заказчики, есть покровители", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)".
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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Здоровье - ОбществоРоссияДзержинск (Донецкая область)ТорецкМария ЗахароваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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