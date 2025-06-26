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В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино - РИА Новости, 27.06.2025
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22:35 26.06.2025 (обновлено: 00:35 27.06.2025)
https://ria.ru/20250626/zaderzhanie-2025682016.html
В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино
В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино - РИА Новости, 27.06.2025
В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино
Главы районной и местной администрации Колпино в Санкт-Петербурге задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей, возбуждено дело,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-26T22:35:00+03:00
2025-06-27T00:35:00+03:00
происшествия
россия
колпино
колпинский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Главы районной и местной администрации Колпино в Санкт-Петербурге задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. Как установило следствие, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 годов глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава местной администрации МО Колпино Дмитрий Кохно через посредника получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, занимающейся благоустройством Колпино.ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завел на Логвиненко и Кохно уголовное дело по статье получение взятки в особо крупном размере.Оба фигуранта задержаны сотрудниками СК и ФСБ. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html
россия
колпино
колпинский район
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происшествия, россия, колпино, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург
Происшествия, Россия, Колпино, Колпинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкт-Петербург
В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино

Глав районной и местной администрации Колпино задержали по делу о взятке

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Главы районной и местной администрации Колпино в Санкт-Петербурге задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Как установило следствие, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 годов глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава местной администрации МО Колпино Дмитрий Кохно через посредника получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, занимающейся благоустройством Колпино.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завел на Логвиненко и Кохно уголовное дело по статье получение взятки в особо крупном размере.
Оба фигуранта задержаны сотрудниками СК и ФСБ. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.
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ПроисшествияРоссияКолпиноКолпинский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-Петербург
 
 
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