https://ria.ru/20250626/zaderzhanie-2025682016.html

В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино

В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино - РИА Новости, 27.06.2025

В Петербурге задержали глав районной и местной администрации Колпино

Главы районной и местной администрации Колпино в Санкт-Петербурге задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей, возбуждено дело,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-26T22:35:00+03:00

2025-06-26T22:35:00+03:00

2025-06-27T00:35:00+03:00

происшествия

россия

колпино

колпинский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Главы районной и местной администрации Колпино в Санкт-Петербурге задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. Как установило следствие, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 годов глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава местной администрации МО Колпино Дмитрий Кохно через посредника получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от гендиректора компании, занимающейся благоустройством Колпино.ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завел на Логвиненко и Кохно уголовное дело по статье получение взятки в особо крупном размере.Оба фигуранта задержаны сотрудниками СК и ФСБ. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html

россия

колпино

колпинский район

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, колпино, колпинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург