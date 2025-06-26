https://ria.ru/20250626/zadachi-2025645982.html
Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи
Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить перед объединением новые, более серьезные задачи и решать их. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:41:00+03:00
2025-06-26T18:41:00+03:00
2025-06-26T18:41:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
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россия
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в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить перед объединением новые, более серьезные задачи и решать их. "Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html
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белоруссия, александр лукашенко, минск, россия, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи
Лукашенко: ЕАЭС нужно ставить более серьезные задачи и решать их