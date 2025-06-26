https://ria.ru/20250626/zadachi-2025645982.html

Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи

Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи - РИА Новости, 26.06.2025

Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить новые задачи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить перед объединением новые, более серьезные задачи и решать их. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:41:00+03:00

2025-06-26T18:41:00+03:00

2025-06-26T18:41:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

минск

россия

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС ставить перед объединением новые, более серьезные задачи и решать их. "Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, александр лукашенко, минск, россия, евразийский экономический союз, в мире