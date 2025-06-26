https://ria.ru/20250626/vzyatka-2025616913.html

Во Владимирской области мужчина захрапел в автобусе и нарвался на штраф

Во Владимирской области мужчина захрапел в автобусе и нарвался на штраф - РИА Новости, 26.06.2025

Во Владимирской области мужчина захрапел в автобусе и нарвался на штраф

Суд во Владимирской области оштрафовал на 400 тысяч рублей мужчину за попытку дать взятку сотруднику полиции, началась история с храпа в автобусе, сообщила... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:38:00+03:00

2025-06-26T17:38:00+03:00

2025-06-26T17:38:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Суд во Владимирской области оштрафовал на 400 тысяч рублей мужчину за попытку дать взятку сотруднику полиции, началась история с храпа в автобусе, сообщила прокуратура Владимирской области. "Гороховецким районным судом вынесен приговор в отношении гражданина Казахстана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие)… Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. По данным надзорного ведомства, мужчина 22 мая поехал из Нижнего Новгорода в Москву на междугороднем автобусе, предварительно употребив с приятелями спиртного. "Во время поездки нетрезвый пассажир уснул и начал сильно храпеть, в связи с чем встревоженные пассажиры решили, что он нуждается в медицинской помощи. На остановке в Гороховце мужчина был осмотрен медиками, которые констатировали его нахождение в состоянии алкогольного опьянения, после чего на автовокзал были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые доставили осужденного в отделение полиции", - говорится в сообщении. Желая избежать административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (появление на улицах, в транспортном средстве общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность), мужчина предложил сотруднику полиции взятку, чтобы тот не проводил проверку и не составлял протокол. Несмотря на отказ правоохранителя, осужденный положил на стол сотрудника 200 долларов и 200 рублей. Вину по делу о попытке дачи взятки обвиняемый признал полностью. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250327/moskva-2007727603.html

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происшествия, владимирская область, россия