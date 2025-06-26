https://ria.ru/20250626/vzryvy-2025471171.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Днепропетровске (украинское название - Днепр), сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 26.06.2025

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специальная военная операция на украине

днепропетровск

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске (украинское название - Днепр), сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Днепре были были слышны взрывы", - сообщает телеканал.

https://ria.ru/20250625/smi-2025464908.html

днепропетровск

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днепропетровск