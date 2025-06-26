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В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 26.06.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске (украинское название - Днепр), сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:30:00+03:00
2025-06-26T00:30:00+03:00
2025-06-26T00:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске (украинское название - Днепр), сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Днепре были были слышны взрывы", - сообщает телеканал.
https://ria.ru/20250625/smi-2025464908.html
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днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы