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Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов - РИА Новости, 26.06.2025
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01:42 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vybory-2025474152.html
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов - РИА Новости, 26.06.2025
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов
Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:42:00+03:00
2025-06-26T01:42:00+03:00
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют результаты опроса украинского института стратегических исследований и прогнозов "Янус", центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", которые публикует украинское издание NV. Согласно результатам опроса, 4,3% респондентов заявили, что в стране нужно проводить только местные выборы, 33,1% считают, что нужно отложить проведение выборов еще на некоторое время, а 5,1% - затруднились или отказались дать ответ. Опрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью с использованием планшетов среди двух тысяч респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,6%. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250626/opros-2025473376.html
украина
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украина, киев, владимир зеленский
Украина, Киев, Владимир Зеленский
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов

Проведение выборов при отмене военного положения поддерживают 57,6% украинцев

© AP Photo / Sergei ChuzavkovВыборы на Украине
Выборы на Украине - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Выборы на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют результаты опроса украинского института стратегических исследований и прогнозов "Янус", центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", которые публикует украинское издание NV.
Согласно результатам опроса, 4,3% респондентов заявили, что в стране нужно проводить только местные выборы, 33,1% считают, что нужно отложить проведение выборов еще на некоторое время, а 5,1% - затруднились или отказались дать ответ.
Опрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью с использованием планшетов среди двух тысяч респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,6%.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Опрос: более половины украинцев считают ситуацию в стране неправильной
01:22
 
УкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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