https://ria.ru/20250626/vybory-2025474152.html

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов - РИА Новости, 26.06.2025

Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов

Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:42:00+03:00

2025-06-26T01:42:00+03:00

2025-06-26T01:42:00+03:00

украина

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют результаты опроса украинского института стратегических исследований и прогнозов "Янус", центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", которые публикует украинское издание NV. Согласно результатам опроса, 4,3% респондентов заявили, что в стране нужно проводить только местные выборы, 33,1% считают, что нужно отложить проведение выборов еще на некоторое время, а 5,1% - затруднились или отказались дать ответ. Опрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью с использованием планшетов среди двух тысяч респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,6%. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.

https://ria.ru/20250626/opros-2025473376.html

украина

киев

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украина, киев, владимир зеленский