https://ria.ru/20250626/vybory-2025474152.html
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов - РИА Новости, 26.06.2025
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов
Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:42:00+03:00
2025-06-26T01:42:00+03:00
2025-06-26T01:42:00+03:00
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983675691_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_6a694d2611a0bd1080c8045c09ad4371.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют результаты опроса украинского института стратегических исследований и прогнозов "Янус", центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", которые публикует украинское издание NV. Согласно результатам опроса, 4,3% респондентов заявили, что в стране нужно проводить только местные выборы, 33,1% считают, что нужно отложить проведение выборов еще на некоторое время, а 5,1% - затруднились или отказались дать ответ. Опрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью с использованием планшетов среди двух тысяч респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,6%. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250626/opros-2025473376.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983675691_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_d435b30ce33c710766623436b6950a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир зеленский
Украина, Киев, Владимир Зеленский
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают проведение выборов
Проведение выборов при отмене военного положения поддерживают 57,6% украинцев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 57,6% украинцев считают, что в стране нужно проводить выборы в случае достижения прекращения огня и окончания военного положения, свидетельствуют результаты опроса украинского института стратегических исследований и прогнозов "Янус", центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", которые публикует украинское издание NV.
Согласно результатам опроса, 4,3% респондентов заявили, что в стране нужно проводить только местные выборы, 33,1% считают, что нужно отложить проведение выборов еще на некоторое время, а 5,1% - затруднились или отказались дать ответ.
Опрос проводился с 6 по 11 июня 2025 года методом личных интервью с использованием планшетов среди двух тысяч респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 2,6%.
Президентские выборы на Украине
должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский
заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев
настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.