https://ria.ru/20250626/vsu-2025670650.html

Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии

Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии - РИА Новости, 26.06.2025

Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии

Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:41:00+03:00

2025-06-26T20:41:00+03:00

2025-06-26T20:45:00+03:00

китай

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

происшествия

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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250626/ssha-2025670044.html

китай

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китай, вооруженные силы украины, курская область, происшествия