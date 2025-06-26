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Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии - РИА Новости, 26.06.2025
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:41:00+03:00
2025-06-26T20:41:00+03:00
2025-06-26T20:45:00+03:00
китай
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250626/ssha-2025670044.html
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китай, вооруженные силы украины, курская область, происшествия
Китай, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненный под Курском китайский журналист рассказал, что чувствует себя хорошо