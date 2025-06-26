Рейтинг@Mail.ru
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 26.06.2025 (обновлено: 20:45 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vsu-2025670650.html
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии - РИА Новости, 26.06.2025
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии
Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:41:00+03:00
2025-06-26T20:45:00+03:00
китай
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025660955_71:0:2395:1307_1920x0_80_0_0_80f31a7cecb3afefda2cd4b78b99c1a4.jpg
КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области."Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250626/ssha-2025670044.html
китай
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025660955_660:0:2403:1307_1920x0_80_0_0_9ec74e8cb57655cddd45d0471cbbcb0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, вооруженные силы украины, курская область, происшествия
Китай, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Происшествия
Раненный ВСУ под Курском китайский журналист рассказал о самочувствии

Раненный под Курском китайский журналист рассказал, что чувствует себя хорошо

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Раненый дроном ВСУ корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"Нормально, все хорошо. Перевязки сделали, помощь оказали", - сообщил собеседник агентства.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Белый дом отказался комментировать информацию о передаче Киеву ЗРК Patriot
Вчера, 20:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайВооруженные силы УкраиныКурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала