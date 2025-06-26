https://ria.ru/20250626/vsu-2025666663.html

Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ

Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025

Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ

В Сумской области ударили по полигону, где зарубежные кадровые военные обучают ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:16:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

сергей лебедев

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Сумской области ударили по полигону, где зарубежные кадровые военные обучают ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет по Стецковскому полигону. <...> Там находился бывший учебный центр Сумского высшего артиллерийского училища, позже передали полигон ракетной части. С началом СВО опять тренировали артиллеристов. В общем, по ним прилетело. А сейчас их тренируют иностранные кадровые военные", — рассказал собеседник агентства.Погибших больше сотни. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025640634.html

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вооруженные силы украины, в мире, сумская область, сергей лебедев, дмитрий песков, украина