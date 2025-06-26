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Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 26.06.2025 (обновлено: 20:46 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vsu-2025666663.html
Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ
Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ
В Сумской области ударили по полигону, где зарубежные кадровые военные обучают ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:16:00+03:00
2025-06-26T20:46:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сергей лебедев
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Сумской области ударили по полигону, где зарубежные кадровые военные обучают ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет по Стецковскому полигону. &lt;...&gt; Там находился бывший учебный центр Сумского высшего артиллерийского училища, позже передали полигон ракетной части. С началом СВО опять тренировали артиллеристов. В общем, по ним прилетело. А сейчас их тренируют иностранные кадровые военные", — рассказал собеседник агентства.Погибших больше сотни. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025640634.html
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вооруженные силы украины, в мире, сумская область, сергей лебедев, дмитрий песков, украина
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Украина
Подполье сообщило об ударе по учебному полигону ВСУ

По учебному полигону ВСУ, где были иностранные военные, нанесли удар

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Сумской области ударили по полигону, где зарубежные кадровые военные обучают ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прилет по Стецковскому полигону. <...> Там находился бывший учебный центр Сумского высшего артиллерийского училища, позже передали полигон ракетной части. С началом СВО опять тренировали артиллеристов. В общем, по ним прилетело. А сейчас их тренируют иностранные кадровые военные", — рассказал собеседник агентства.
Погибших больше сотни.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреСумская областьСергей ЛебедевДмитрий ПесковУкраина
 
 
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