https://ria.ru/20250626/vsu-2025527683.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:08:00+03:00
2025-06-26T12:08:00+03:00
2025-06-26T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий "Днепра"