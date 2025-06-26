https://ria.ru/20250626/vsu-2025527683.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 26.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:08:00+03:00

2025-06-26T12:08:00+03:00

2025-06-26T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины