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ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 26.06.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий "Центра"
Украинские войска потеряли за сутки более 545 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:06:00+03:00
2025-06-26T12:06:00+03:00
2025-06-26T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 545 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Маяк, Московское, Муравка и Удачное Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 американского производства", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 545 военных в зоне действий "Центра" за сутки