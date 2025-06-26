https://ria.ru/20250626/vsu-2025527271.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 26.06.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 545 боевиков в зоне действий "Центра"

Украинские войска потеряли за сутки более 545 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:06:00+03:00

2025-06-26T12:06:00+03:00

2025-06-26T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 545 военнослужащих, шесть бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Маяк, Московское, Муравка и Удачное Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 американского производства", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины