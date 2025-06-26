https://ria.ru/20250626/vostok-2025485823.html

Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток

Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток - РИА Новости, 26.06.2025

Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток

В 2024 году на Дальнем Востоке миграционный отток наконец сменился притоком - в дальневосточные регионы приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало, заявил РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T06:52:00+03:00

2025-06-26T06:52:00+03:00

2025-06-26T07:20:00+03:00

дальний восток

арктика

россия

алексей чекунков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896139662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf72a1931b10a49684036a37ae26908.jpg

УЛАН-УДЭ, 26 июн - РИА Новости. В 2024 году на Дальнем Востоке миграционный отток наконец сменился притоком - в дальневосточные регионы приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "В 2024 году миграционный отток наконец сменился миграционным приростом. Совокупно за год в регионы ДФО приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало", - сказал министр на X Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока". Также он отметил, что по сравнению с 2023 годом в три раза увеличился приток на Дальний Восток студентов из других регионов России и в 1,5 раза из зарубежных стран. "Дальний Восток сегодня - территория уникальных возможностей. Здесь создаются все условия для развития человеческого потенциала, для укрепления семьи, привлечения молодёжи и квалифицированных кадров. Наша общая задача – обеспечить рост населения Дальневосточных регионов, превратить демографический ресурс в драйвер его устойчивого развития", - отметил Чекунков. X Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 26-28 июня в Улан-Удэ. Ее организаторами выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Правительство Республики Бурятия, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

https://ria.ru/20250620/porty-2024087178.html

https://ria.ru/20250619/ploschadki-2023775273.html

дальний восток

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, арктика, россия, алексей чекунков