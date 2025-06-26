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Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток - РИА Новости, 26.06.2025
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06:52 26.06.2025 (обновлено: 07:20 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vostok-2025485823.html
Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток
Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток - РИА Новости, 26.06.2025
Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток
В 2024 году на Дальнем Востоке миграционный отток наконец сменился притоком - в дальневосточные регионы приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало, заявил РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:52:00+03:00
2025-06-26T07:20:00+03:00
дальний восток
арктика
россия
алексей чекунков
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УЛАН-УДЭ, 26 июн - РИА Новости. В 2024 году на Дальнем Востоке миграционный отток наконец сменился притоком - в дальневосточные регионы приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "В 2024 году миграционный отток наконец сменился миграционным приростом. Совокупно за год в регионы ДФО приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало", - сказал министр на X Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока". Также он отметил, что по сравнению с 2023 годом в три раза увеличился приток на Дальний Восток студентов из других регионов России и в 1,5 раза из зарубежных стран. "Дальний Восток сегодня - территория уникальных возможностей. Здесь создаются все условия для развития человеческого потенциала, для укрепления семьи, привлечения молодёжи и квалифицированных кадров. Наша общая задача – обеспечить рост населения Дальневосточных регионов, превратить демографический ресурс в драйвер его устойчивого развития", - отметил Чекунков. X Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 26-28 июня в Улан-Удэ. Ее организаторами выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Правительство Республики Бурятия, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации.
https://ria.ru/20250620/porty-2024087178.html
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дальний восток, арктика, россия, алексей чекунков
Дальний Восток, Арктика, Россия, Алексей Чекунков
Чекунков рассказал о миграционном притоке на Дальний Восток

Чекунков: на Дальнем Востоке в 2024 году миграционный отток сменился притоком

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Алексей Чекунков. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 26 июн - РИА Новости. В 2024 году на Дальнем Востоке миграционный отток наконец сменился притоком - в дальневосточные регионы приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"В 2024 году миграционный отток наконец сменился миграционным приростом. Совокупно за год в регионы ДФО приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало", - сказал министр на X Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока".
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Чекунков: проблема переполнения дальневосточных портов решена
20 июня, 06:40
Также он отметил, что по сравнению с 2023 годом в три раза увеличился приток на Дальний Восток студентов из других регионов России и в 1,5 раза из зарубежных стран.
"Дальний Восток сегодня - территория уникальных возможностей. Здесь создаются все условия для развития человеческого потенциала, для укрепления семьи, привлечения молодёжи и квалифицированных кадров. Наша общая задача – обеспечить рост населения Дальневосточных регионов, превратить демографический ресурс в драйвер его устойчивого развития", - отметил Чекунков.
X Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 26-28 июня в Улан-Удэ. Ее организаторами выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Правительство Республики Бурятия, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике
19 июня, 06:20
 
Дальний ВостокАрктикаРоссияАлексей Чекунков
 
 
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