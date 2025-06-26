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Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию

Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию - РИА Новости, 26.06.2025

Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию

Сотрудник военкомата во Львовской области на западе Украины Роман Сывкив, мобилизовывавший мужчин в ВСУ, уехал жить в Испанию, несмотря на действующий в стране... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:05:00+03:00

2025-06-26T07:05:00+03:00

2025-06-26T07:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львовской области на западе Украины Роман Сывкив, мобилизовывавший мужчин в ВСУ, уехал жить в Испанию, несмотря на действующий в стране запрет на выезд за границу военнообязанных, выяснило РИА Новости. Согласно данным, опубликованным на странице Сывкива в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в Галицко-Франковском объединенном районном военкомате он работал с лета 2023 года. Занимался мобилизацией мужчин в ВСУ. В одном из своих постов в соцсети он критикует мужчин, прячущихся от мобилизации, и выражает надежду, что "тысячи отчаянных, вылезут из-под маминых скатертей и женских юбок, и метнутся навстречу опасному и неизвестному". Уже через год – летом 2024-го - Сывкив начал публиковать фотографии из Испании: серфинг, прогулки на яхте по Средиземному морю, ловля голубых крабов, отдых на испанском горнолыжном курорте, устрицы и шампанское. Судя по всему, на Украину бывший военком до сих пор не вернулся. Последние фото с пометкой "Испания" опубликованы в начале апреля. В июне на своей странице в соцсети он анонсировал концерт украинской исполнительницы шансона в испанском городе Малага, а позже - фото с исполнительницей. При этом до работы в военкомате на его страничке в соцсети были в основном фотографии садов и ягодных плантаций, которыми занимался, рыбалки на местных водоемах, а также в военной форме с оружием. В интервью одному из украинских СМИ Сывкив рассказал, что по профессии садовод. В 2014 году отправился воевать против жителей Донбасса, в частности участвовал в боях за Донецкий аэропорт, с территории которого ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. В 2017 году вернулся к мирной жизни, а в феврале 2022 года снова взял в руки оружие. Но уже через год пошел работать в военкомат якобы в связи с полученными в боях ранениями. Последние, к слову, не мешают ему кататься на лыжах и заниматься серфингом в Испании. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025479862.html

https://ria.ru/20250621/ukraina-2024542651.html

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украина, испания, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, facebook, вооруженные силы украины, верховная рада украины