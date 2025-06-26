Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/voenkomat-2025486266.html
Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию
Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию - РИА Новости, 26.06.2025
Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию
Сотрудник военкомата во Львовской области на западе Украины Роман Сывкив, мобилизовывавший мужчин в ВСУ, уехал жить в Испанию, несмотря на действующий в стране... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:05:00+03:00
2025-06-26T07:05:00+03:00
украина
испания
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
facebook
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львовской области на западе Украины Роман Сывкив, мобилизовывавший мужчин в ВСУ, уехал жить в Испанию, несмотря на действующий в стране запрет на выезд за границу военнообязанных, выяснило РИА Новости. Согласно данным, опубликованным на странице Сывкива в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в Галицко-Франковском объединенном районном военкомате он работал с лета 2023 года. Занимался мобилизацией мужчин в ВСУ. В одном из своих постов в соцсети он критикует мужчин, прячущихся от мобилизации, и выражает надежду, что "тысячи отчаянных, вылезут из-под маминых скатертей и женских юбок, и метнутся навстречу опасному и неизвестному". Уже через год – летом 2024-го - Сывкив начал публиковать фотографии из Испании: серфинг, прогулки на яхте по Средиземному морю, ловля голубых крабов, отдых на испанском горнолыжном курорте, устрицы и шампанское. Судя по всему, на Украину бывший военком до сих пор не вернулся. Последние фото с пометкой "Испания" опубликованы в начале апреля. В июне на своей странице в соцсети он анонсировал концерт украинской исполнительницы шансона в испанском городе Малага, а позже - фото с исполнительницей. При этом до работы в военкомате на его страничке в соцсети были в основном фотографии садов и ягодных плантаций, которыми занимался, рыбалки на местных водоемах, а также в военной форме с оружием. В интервью одному из украинских СМИ Сывкив рассказал, что по профессии садовод. В 2014 году отправился воевать против жителей Донбасса, в частности участвовал в боях за Донецкий аэропорт, с территории которого ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. В 2017 году вернулся к мирной жизни, а в феврале 2022 года снова взял в руки оружие. Но уже через год пошел работать в военкомат якобы в связи с полученными в боях ранениями. Последние, к слову, не мешают ему кататься на лыжах и заниматься серфингом в Испании. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025479862.html
https://ria.ru/20250621/ukraina-2024542651.html
украина
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, испания, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, facebook, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Испания, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Facebook, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Сотрудник украинского военкомата уехал жить в Испанию

Сотрудник украинского военкомата Сывкив уехал жить в Испанию

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сотрудник военкомата во Львовской области на западе Украины Роман Сывкив, мобилизовывавший мужчин в ВСУ, уехал жить в Испанию, несмотря на действующий в стране запрет на выезд за границу военнообязанных, выяснило РИА Новости.
Согласно данным, опубликованным на странице Сывкива в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в Галицко-Франковском объединенном районном военкомате он работал с лета 2023 года. Занимался мобилизацией мужчин в ВСУ. В одном из своих постов в соцсети он критикует мужчин, прячущихся от мобилизации, и выражает надежду, что "тысячи отчаянных, вылезут из-под маминых скатертей и женских юбок, и метнутся навстречу опасному и неизвестному".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Служащая украинского военкомата владеет девятью земельными участками
Вчера, 04:07
Уже через год – летом 2024-го - Сывкив начал публиковать фотографии из Испании: серфинг, прогулки на яхте по Средиземному морю, ловля голубых крабов, отдых на испанском горнолыжном курорте, устрицы и шампанское. Судя по всему, на Украину бывший военком до сих пор не вернулся. Последние фото с пометкой "Испания" опубликованы в начале апреля. В июне на своей странице в соцсети он анонсировал концерт украинской исполнительницы шансона в испанском городе Малага, а позже - фото с исполнительницей. При этом до работы в военкомате на его страничке в соцсети были в основном фотографии садов и ягодных плантаций, которыми занимался, рыбалки на местных водоемах, а также в военной форме с оружием.
В интервью одному из украинских СМИ Сывкив рассказал, что по профессии садовод. В 2014 году отправился воевать против жителей Донбасса, в частности участвовал в боях за Донецкий аэропорт, с территории которого ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. В 2017 году вернулся к мирной жизни, а в феврале 2022 года снова взял в руки оружие. Но уже через год пошел работать в военкомат якобы в связи с полученными в боях ранениями. Последние, к слову, не мешают ему кататься на лыжах и заниматься серфингом в Испании.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Украине сотрудник военкомата сбил женщину и скрылся
21 июня, 21:34
 
УкраинаИспанияРоссияАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийFacebookВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала