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Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ - РИА Новости, 26.06.2025
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14:07 26.06.2025
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Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ
Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ - РИА Новости, 26.06.2025
Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ
Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы Михаила Комкова, передававшего украинской разведке данные о технике Черноморского флота ВМФ... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:07:00+03:00
2025-06-26T14:07:00+03:00
россия
новороссийск
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы Михаила Комкова, передававшего украинской разведке данные о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, в июне 2024 года Комков начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию он сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Собрав информацию о расположении военно-морской техники Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, он отправил ее представителю украинской разведки. Кроме того, в марте 2024 года Комков разместил в сети под публикацией о запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"* комментарий, оправдывающий ее деятельность. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и призывах к осуществлению террористической деятельности. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия
новороссийск
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россия, новороссийск, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Новороссийск, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ

Суд приговорил к 14 годам мужчину, передававшего Украине данные о технике ВМФ

© AP Photo / Sergey PonomarevКорабль Черноморского флота РФ
Корабль Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Sergey Ponomarev
Корабль Черноморского флота РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы Михаила Комкова, передававшего украинской разведке данные о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его информации, в июне 2024 года Комков начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию он сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Собрав информацию о расположении военно-морской техники Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, он отправил ее представителю украинской разведки.
Кроме того, в марте 2024 года Комков разместил в сети под публикацией о запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"* комментарий, оправдывающий ее деятельность.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и призывах к осуществлению террористической деятельности.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Появились подробности о женщине, передававшей Киеву данные о кораблях
Вчера, 12:21
 
РоссияНовороссийскКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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