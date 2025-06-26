https://ria.ru/20250626/vmf-2025556917.html

Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ

Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ - РИА Новости, 26.06.2025

Украинскому разведчику дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ

Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы Михаила Комкова, передававшего украинской разведке данные о технике Черноморского флота ВМФ... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:07:00+03:00

2025-06-26T14:07:00+03:00

2025-06-26T14:07:00+03:00

россия

новороссийск

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы Михаила Комкова, передававшего украинской разведке данные о технике Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, в июне 2024 года Комков начал переписку с представителем главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию он сфотографировал и записал на видео ограждения и территорию воинских частей в Новороссийске, а также определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Собрав информацию о расположении военно-морской техники Черноморского флота ВМФ России в акватории Новороссийска, он отправил ее представителю украинской разведки. Кроме того, в марте 2024 года Комков разместил в сети под публикацией о запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"* комментарий, оправдывающий ее деятельность. Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене и призывах к осуществлению террористической деятельности. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025529849.html

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россия, новороссийск, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия