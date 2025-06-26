https://ria.ru/20250626/vladivostok-2025515685.html

В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии

В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 26.06.2025

В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке, у 85% потребителей оно восстановлено, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:16:00+03:00

2025-06-26T11:16:00+03:00

2025-06-26T11:16:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке, у 85% потребителей оно восстановлено, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края. "Сегодня, 26 июня, в 15.56 произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки", - говорится в сообщении. Как отмечают энергетики, отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 мегаватт. Жители Владивостока остались без электроэнергии более чем на 30 минут. "По состоянию на 16.37 электроснабжение восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае", - сообщили энергетики. Причины инцидента устанавливаются. В данный момент энергетиками проводится постепенный набор нагрузки и восстановление электроснабжения потребителей, а также контроль за состоянием оборудования.

https://ria.ru/20250623/dagestan-2024741424.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край