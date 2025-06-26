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В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 26.06.2025
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11:16 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/vladivostok-2025515685.html
В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии
В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии - РИА Новости, 26.06.2025
В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии
Массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке, у 85% потребителей оно восстановлено, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:16:00+03:00
2025-06-26T11:16:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке, у 85% потребителей оно восстановлено, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края. "Сегодня, 26 июня, в 15.56 произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки", - говорится в сообщении. Как отмечают энергетики, отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 мегаватт. Жители Владивостока остались без электроэнергии более чем на 30 минут. "По состоянию на 16.37 электроснабжение восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае", - сообщили энергетики. Причины инцидента устанавливаются. В данный момент энергетиками проводится постепенный набор нагрузки и восстановление электроснабжения потребителей, а также контроль за состоянием оборудования.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии

В Приморье частично восстановили подачу электроэнергии после отключения

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке, у 85% потребителей оно восстановлено, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края.
"Сегодня, 26 июня, в 15.56 произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки", - говорится в сообщении.
Как отмечают энергетики, отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 мегаватт. Жители Владивостока остались без электроэнергии более чем на 30 минут.
"По состоянию на 16.37 электроснабжение восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае", - сообщили энергетики.
Причины инцидента устанавливаются. В данный момент энергетиками проводится постепенный набор нагрузки и восстановление электроснабжения потребителей, а также контроль за состоянием оборудования.
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