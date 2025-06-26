https://ria.ru/20250626/vengriya-2025509759.html
В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС - РИА Новости, 26.06.2025
В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:42:00+03:00
2025-06-26T10:42:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.В минувшую пятницу в Венгрии завершился продолжавшийся два месяца опрос граждан о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз."Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали "за", то есть в поддержку вступления Украины", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.
https://ria.ru/20250625/orban-2025232888.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, брюссель
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Брюссель
В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС
Орбан: 95% опрошенных жителей Венгрии выступили против приема Украины в ЕС