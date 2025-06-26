https://ria.ru/20250626/vengriya-2025509759.html

В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС

В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС - РИА Новости, 26.06.2025

В Венгрии более двух миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕС

По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:42:00+03:00

2025-06-26T10:42:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. По результатам опроса о приеме Украины в ЕС, более 2 миллионов граждан Венгрии, или 95% участников, выступили против, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.В минувшую пятницу в Венгрии завершился продолжавшийся два месяца опрос граждан о том, как они относятся к возможному вступлению Украины в Евросоюз."Действительных бюллетеней 2 278 000, есть несколько недействительных. Из действительных не поддерживает вступление Украины в Евросоюз 2 168 431 гражданин Венгрии, или 95% отданных голосов. И 5% проголосовали "за", то есть в поддержку вступления Украины", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.Венгерский премьер подчеркнул, что такие результаты опроса дают ему "сильный мандат" на отстаивание позиции Венгрии на саммите в Брюсселе.

https://ria.ru/20250625/orban-2025232888.html

https://ria.ru/20250625/ukraina-2025306963.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, брюссель